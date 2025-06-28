Неа, они больше не один народ. Ни Канада с Британией, ни США с Канадой. США всерьез обсуждает военное решение вопросов с Канадой. Вчера Трамп отказался от переговоров с Канадой. Это больше не один народ, явно. Но история может удивлять и готовить сюрпризы.
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
maxsaf: Ну, раз это один народ, то и территория должна быть единой. Всё, разобрались?
На мой взгляд не будет единой, будем наблюдать за развитием событий. При любом раскладе санкции с РФ цивилизованные страны снимать не будут.
Если хронологию событий посмотреть, в 2014 году Россия аннексировала Крым, на востоке Украины (в Донецкой и Луганской областях) начался вооружённый конфликт, в котором принимали участие пророссийские сепаратисты и поддерживающие их силы. В частности Россия активно поддерживала эти формирования: поставками оружия, наёмниками, а также (по мнению большинства международных экспертов и расследований) частично своими вооружёнными силами. С 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Не признали аннексию Крыма, в целом поддерживают территориальную целостность Украины: США, Китай, Индия, Бразилия, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Австралия, Турция и.т.д.
Ниже в видео Алексей Алексеевич Венедиктов недавно сказал, что в Украине шла гражданская война, можно было решить все вопросы без агрессии, вторжения со стороны России и без последствии которые мы имеем сейчас и.т.д.
Неутешительные прогнозы от А.А.Венедиктова на ближайшие 5 лет, будем наблюдать за развитием событий.
А.А. Венедиктов отмечает, что даже в случае прекращения боевых действий, Россия столкнётся с проблемами, в частности большим числом погибших, раненых, утратой человеческих связей внутри страны и за рубежом, а также расстройствами семейных и межнациональных отношений. Расширяющаяся ненависть, психологическая травма в обществе, оставят токсичный шлейф на годы вперёд. Перестройка экономики «военного типа» приведёт к заметному падению уровня жизни, экономические и социальные последствия усугубляться, а не улучшаться. Россия станет ещё более изолированной: ужесточение законов об интернете, ограничение свобод, рост репрессий внутри страны всё это усилит отрывание от большого мира и.т.д.
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