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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 17:27
#7561
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Цитата:
Vit:

Цитата:
ураган-трофи?

Зачем тебе пацанские гонки, ты что, Вин я дизелем увлекаешься?
Давай за нацистов что то скажи, мы взрослые должны заниматься взрослым делом, говорить о войне русских против русских..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 19:15
#7562
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Народ просит Назарбаева вернуться
Тоже сознаюсь, выбирая второго , был совсем не прав

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 19:38
#7563
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Цитата:
saba:
Цирк Вы устроили, плохо из другой страны, говорить, как нам жить!

Я не из другой страны, я из вашей, где вы мне говорили, как мне жить. Это плохо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 19:40
#7564
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Цитата:
111:
войне русских против русских..

Ну, раз это один народ, то и территория должна быть единой. Всё, разобрались?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 20:48
#7565
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ну и опять немного на злобу дня! :lol:
buckets
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 20:52
#7566
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну, раз это один народ, то и территория должна быть единой. Всё, разобрались?

Совершенно наоборот!
Янки ваши что, Канаду назвали Британией?
Ну или Францией?
Нет, хоть они и один народ с ними..
А мы не для того грабили и разваливали СССР, чтобы опять объединяться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 22:23
#7567
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Цитата:
111:
А мы не для того грабили и разваливали СССР, чтобы опять объединяться.

Иди свой любимый гос. язык учи, умник :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.06.2025 - 23:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 22:46
#7568
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Цитата:
111:
Нет, хоть они и один народ с ними..

Неа, они больше не один народ. Ни Канада с Британией, ни США с Канадой. США всерьез обсуждает военное решение вопросов с Канадой. Вчера Трамп отказался от переговоров с Канадой. Это больше не один народ, явно. Но история может удивлять и готовить сюрпризы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 22:49
#7569
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 00:22
#7570
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 03:38
#7571
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 05:19
#7572
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 08:02
#7573
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Ну, раз это один народ, то и территория должна быть единой. Всё, разобрались?


На мой взгляд не будет единой, будем наблюдать за развитием событий. При любом раскладе санкции с РФ цивилизованные страны снимать не будут.

Если хронологию событий посмотреть, в 2014 году Россия аннексировала Крым, на востоке Украины (в Донецкой и Луганской областях) начался вооружённый конфликт, в котором принимали участие пророссийские сепаратисты и поддерживающие их силы. В частности Россия активно поддерживала эти формирования: поставками оружия, наёмниками, а также (по мнению большинства международных экспертов и расследований) частично своими вооружёнными силами. С 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Не признали аннексию Крыма, в целом поддерживают территориальную целостность Украины: США, Китай, Индия, Бразилия, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Австралия, Турция и.т.д.

Ниже в видео Алексей Алексеевич Венедиктов недавно сказал, что в Украине шла гражданская война, можно было решить все вопросы без агрессии, вторжения со стороны России и без последствии которые мы имеем сейчас и.т.д.





[Исправлено: Kairat stayer, 29.06.2025 - 09:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 08:18
#7574
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Неутешительные прогнозы от А.А.Венедиктова на ближайшие 5 лет, будем наблюдать за развитием событий.

А.А. Венедиктов отмечает, что даже в случае прекращения боевых действий, Россия столкнётся с проблемами, в частности большим числом погибших, раненых, утратой человеческих связей внутри страны и за рубежом, а также расстройствами семейных и межнациональных отношений. Расширяющаяся ненависть, психологическая травма в обществе, оставят токсичный шлейф на годы вперёд. Перестройка экономики «военного типа» приведёт к заметному падению уровня жизни, экономические и социальные последствия усугубляться, а не улучшаться. Россия станет ещё более изолированной: ужесточение законов об интернете, ограничение свобод, рост репрессий внутри страны всё это усилит отрывание от большого мира и.т.д.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 08:54
#7575
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Цитата:
maxsaf:
США всерьез обсуждает военное решение вопросов с Канадой. Вчера Трамп отказался от переговоров с Канадой. Это больше не один народ, явно. Но история может удивлять и готовить сюрпризы.


Хех, сюрпризы, Вашингтон наверное объявит войну Оттаве за кленовый сироп, да уж, геополитические фантазий - диванный "нострадамус", однако! Срочно эвакуируйтесь, война на пороге! :lol: :lol: :lol:
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