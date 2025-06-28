Отправлено: - 20:52

maxsaf:



Ну, раз это один народ, то и территория должна быть единой. Всё, разобрались?

Цитата:Цитата:Совершенно наоборот!Янки ваши что, Канаду назвали Британией?Ну или Францией?Нет, хоть они и один народ с ними..А мы не для того грабили и разваливали СССР, чтобы опять объединяться.