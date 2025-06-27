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Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52045
Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
Отправлено: 27.06.25 - 21:31
Когда власти не смогли добиться субсидий и не согласовали увеличение стоимости проезда, на рассмотрение тарифной комиссии вынесли вопрос о сокращении длины маршрута. Логика простая - короче путь, меньше затрат перевозчика.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45291
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 21:31
Ну получится то, что и было в общем, таксисты друзья опять набегут и за 500 тенге уломают любого, чем ты идешь до автовокзала, ждешь, потом места еще не находишь, само собой уйдешь к таксистам.
Их будет опять 300 авто на маршруте, а 120й быстро будет затухать.
Таксисты будут опять получать в месяц миллион чистыми
120й через год банкротится
Таксисты повышают цены после 18.00 до 2000 с человека, в буран и порой будут требовать взять сразу салон
Эти стариканы, что гоняли с Рудного на оптовки и зеленый рынок, сидят теперь дома
Наслаждаемся тем, как Акимат кинул рудничан
Их будет опять 300 авто на маршруте, а 120й быстро будет затухать.
Таксисты будут опять получать в месяц миллион чистыми
120й через год банкротится
Таксисты повышают цены после 18.00 до 2000 с человека, в буран и порой будут требовать взять сразу салон
Эти стариканы, что гоняли с Рудного на оптовки и зеленый рынок, сидят теперь дома
Наслаждаемся тем, как Акимат кинул рудничан
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45291
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 21:33
Цитата:
Бейсенов, это откровенная и циничная ложь!
С человека сейчас берут те таксисты, что еще «живые» всего 500 тенге!
стоимость такси варьируется от 1 500 до 2 000 тенге с человека
Бейсенов, это откровенная и циничная ложь!
С человека сейчас берут те таксисты, что еще «живые» всего 500 тенге!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18267
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 22:44
Немного не понятно
Если государство так и не стало субсидировать маршрут тоесть давать деньги на проезд пассажиров то с чего это государство решает что маршрут должен быть сокращен причем с аргументом что это выгодно перевозчику? хотя перевозчик вон возмущаться начал и подписи собирать
В чем мулька? Какая вообще разница государству что выгодно а что не выгодно перевозчику? Убирайте маршрут с плана на субсидии (которые гос-во я так понял так и не давало) и всё, пусть брунер сам закрывает траты
А если государство всё-таки заинтересовано в этом маршруте то с чего тогда решили сократить маршрут котрый будет не удобен пассажирам? Причем если государство за него даже не платит?
Если государство так и не стало субсидировать маршрут тоесть давать деньги на проезд пассажиров то с чего это государство решает что маршрут должен быть сокращен причем с аргументом что это выгодно перевозчику? хотя перевозчик вон возмущаться начал и подписи собирать
В чем мулька? Какая вообще разница государству что выгодно а что не выгодно перевозчику? Убирайте маршрут с плана на субсидии (которые гос-во я так понял так и не давало) и всё, пусть брунер сам закрывает траты
А если государство всё-таки заинтересовано в этом маршруте то с чего тогда решили сократить маршрут котрый будет не удобен пассажирам? Причем если государство за него даже не платит?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 757
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 28.06.25 - 08:19
да, что то логика властей непонятна. Тут частный бизнес, а власть вмешивается и распоряжается в ультимативном порядке как предпринимателю работать. С полгода назад министр транспорта сетовал на то что по отвратительному качеству железнодорожных пассажирских вагонов, находящиеся в частных руках не может наехать предпринимателей. Таак как это частный бизнес и государство не имеет права вмешиваться. А тут в полный рост влезли и диктуют. Думается мне, что чьи то интересы лоббируют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16716
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 28.06.25 - 09:47
За 2024 г из 8 млрд положеных на субсидии перевозчикам было выделено только 2 лярдов. (статья в ссылке ниже)
В бюджете денег нету и чтоб не получить в субсидии новый маршрут его обрезали. Естественно от края костаная до рудного будет топливо экономить в 2 раза если даже не в 3. По новой посчитают и маршрут выяснится прибыльный.
А ваще готовьтесь к поднятие цен на проезд. Скорей всего субсидии ваще не будет.
Денег нет, но вы держитесь.
В бюджете денег нету и чтоб не получить в субсидии новый маршрут его обрезали. Естественно от края костаная до рудного будет топливо экономить в 2 раза если даже не в 3. По новой посчитают и маршрут выяснится прибыльный.
А ваще готовьтесь к поднятие цен на проезд. Скорей всего субсидии ваще не будет.
Денег нет, но вы держитесь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4471
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 28.06.25 - 15:30
//Логика простая: короче путь – меньше затрат перевозчика.//
Это тупая логика, проезжая в Костанае или Рудном по улице, не только пассажиры доезжают до своих остановок, но и новые подбираются, что создаёт удобства для пассажиров, а для перевозчика дополнительный доход с рейса.
//- Уменьшаются затраты перевозчика на горюче-смазочные материалы, на зарплаты водителей, на содержание автобусов, - пояснил Бейсенов. //
Они что там курят? Может акиматовцам тоже ЗП начать по результату проделанной работы выдавать, а не окладами?
Это тупая логика, проезжая в Костанае или Рудном по улице, не только пассажиры доезжают до своих остановок, но и новые подбираются, что создаёт удобства для пассажиров, а для перевозчика дополнительный доход с рейса.
//- Уменьшаются затраты перевозчика на горюче-смазочные материалы, на зарплаты водителей, на содержание автобусов, - пояснил Бейсенов. //
Они что там курят? Может акиматовцам тоже ЗП начать по результату проделанной работы выдавать, а не окладами?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7614
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 29.06.25 - 07:07
Какая-то абсурдная ситуация. Перевозчик согласен на убытки чтобы маршрут был как прежний, а власти требует сократить маршрут чтобы перевозчик не потерпел убытки потому что нет денег. Тут что-то нечисто, зачем это акимату?
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