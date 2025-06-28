“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях

Отправлено: - 22:27

Напомнило анеГдот..



«-папа папа, хочу жениться

-А у тебя член до жопы достает?

-нет

-Ну пока не достанет, нет

Проходит год.

Тот же самый вопрос и тот же самый ответ

Проходит три года, опять папа не разрешил

Проходит 10 лет

-Папа, мне можно жениться?

- А у тебя член до жопы дорос?

-Нет

-А как ты меришь?

-Через плечо….»



Так вот, государство нам постоянно увеличивает зарплату, как член у этого мальчика, но что то всегда у нас не сходится с этим размером нашей зарплаты

Она как член у мальчика, вроде большая , а вот толку нет, наше правительство так и мерит нашу зарплату постоянно, через плечо или вообще через крен знает что, что ее постоянно не хватает до одного места..