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≡ “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52045
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
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По словам министра, в бюджете 2026 года на повышение пенсий и социальных выплат заложено более 622 миллиардов тенге. Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45289
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
#1
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Ну жадюги, а цены повысили на 200 процентов на все
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45289
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 22:27
#2
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Напомнило анеГдот..

«-папа папа, хочу жениться
-А у тебя член до жопы достает?
-нет
-Ну пока не достанет, нет
Проходит год.
Тот же самый вопрос и тот же самый ответ
Проходит три года, опять папа не разрешил
Проходит 10 лет
-Папа, мне можно жениться?
- А у тебя член до жопы дорос?
-Нет
-А как ты меришь?
-Через плечо….»

Так вот, государство нам постоянно увеличивает зарплату, как член у этого мальчика, но что то всегда у нас не сходится с этим размером нашей зарплаты
Она как член у мальчика, вроде большая , а вот толку нет, наше правительство так и мерит нашу зарплату постоянно, через плечо или вообще через крен знает что, что ее постоянно не хватает до одного места..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8143
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 29.06.25 - 00:19
#3
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Цитата:
111:
государство нам постоянно увеличивает зарплату


Мы же все частники и вы в том числе: - при чём тут государство- мы сами себе можем
как и повысить так и понизить размер своей зарплаты.
Речь идёт о пенсиях. Конечно хотелось бы пенсии - побольше, но государство, вернее казна государства - НЕ РЕЗИНОВАЯ и традиционное воровство с казны - никто не отменял.
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