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≡ Воспитатели избивали детей в центре коррекции и развития в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52045
Воспитатели избивали детей в центре коррекции и развития в Костанае
Отправлено: 28.06.25 - 20:24
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В Центре коррекции развития детей "Аманат и К" в Костанае (ул. Доненбаевой, 31 А) воспитатели избивали детей и не кормили их. В подтверждение своих слов прислали в редакцию записи с камер наблюдения. Родители обратились в полицию и в отдел образования города.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28094
Re: Воспитатели избивали детей в центре коррекции и развития в...
Отправлено: 28.06.25 - 20:24
#1
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Цитата:
В подтверждение своих слов прислали в редакцию записи с камер наблюдения.

Представляю, что там творится вне поля зрения камер.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4471
Воспитатели избивали детей в центре коррекции и развития в Костанае
Отправлено: 28.06.25 - 20:27
#2
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А некоторые уголовным образом, но при погонах, хотели в подобное учреждения детей Лукичёвых (из благополучной семьи) отправить. Ну как вот в таком государстве справедливость искать?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4471
Воспитатели избивали детей в центре коррекции и развития в Костанае
Отправлено: 28.06.25 - 20:28
#3
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Детей реально жалко... :-x
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