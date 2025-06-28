Отправлено: - 20:24

В Центре коррекции развития детей "Аманат и К" в Костанае (ул. Доненбаевой, 31 А) воспитатели избивали детей и не кормили их. В подтверждение своих слов прислали в редакцию записи с камер наблюдения. Родители обратились в полицию и в отдел образования города.