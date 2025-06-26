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≡ Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52045
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
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Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4471
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 28.06.25 - 19:59
#30
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Цитата:
abaika95:
У нас в Казахстане и нет такого маразма как в вашей Германии Вот пример тыц


Вы прежде чем пургу гнать, сами то хоть читайте, что выкладываете! - //Как выяснилось на суде, семью оклеветала взрослая дочь Ивана от первого брака Екатерина, которая живет в Германии. Не предполагая подвоха, отец решил познакомить ее с младшей сестрой. Судя по всему, Екатерина оказалась не рада «пополнению семейства» и придумала историю с перепродажей ребенка. Назвала даже сумму сделки — 70 тысяч евро. По мнению Луции, сделала она это из-за своих детских обид и ревности. Подробнее на RZN.info:

Да там ещё много чего, что статье в НГ ничего общего и близко не имеет.

Пишите есчё! 8-)
Откланиваюсь. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4471
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 28.06.25 - 20:10
#31
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ПС- я эту девочку (из вашего тыц) не оправдываю, ну приревновала, захотела отдельной любви родителей. Но это ребёнок, и его защиту обеспечивает государство.

А вот в деревеньке, то что ни так пошло, кто там накляузничал? Что такой переполох с нарушением всех норм, правил и законов произошёл? Кому семья поперёк горла встала? Откуда такие моральные уроды в одном селении живут?
Что даже в суде ни за что штрафы раздают - Да здравствует самый гуманный суд в мире!!! Ура!! :lol: :lol: :lol:

ПС - и в Германии если и забирают ребёнка (что как правило в исключительных случаях происходит), то обеспечивают надлежащее содержание.

[Исправлено: Эл-починно, 28.06.2025 - 21:35]
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