Отправлено: - 19:59

abaika95:

У нас в Казахстане и нет такого маразма как в вашей Германии Вот пример тыц

Цитата:Вы прежде чем пургу гнать, сами то хоть читайте, что выкладываете! - //Как выяснилось на суде, семью оклеветала взрослая дочь Ивана от первого брака Екатерина, которая живет в Германии. Не предполагая подвоха, отец решил познакомить ее с младшей сестрой. Судя по всему, Екатерина оказалась не рада «пополнению семейства» и придумала историю с перепродажей ребенка. Назвала даже сумму сделки — 70 тысяч евро. По мнению Луции, сделала она это из-за своих детских обид и ревности. Подробнее на RZN.info:Да там ещё много чего, что статье в НГ ничего общего и близко не имеет.Пишите есчё!Откланиваюсь.