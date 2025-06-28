Отправлено: - 17:23

По словам министра, в бюджете 2026 года на повышение пенсий и социальных выплат заложено более 622 миллиардов тенге. Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента.