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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 19:39
#7546
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Всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Так сообщения об оскверняющем святыню изображении прокомментировал в Telegram митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

тыц

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:40]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 20:42
#7547
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Так информативная картинка из мультфильма
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4465
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 20:50
#7548
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А теперь на тему сегодняшнего дня! 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 01:43
#7549
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Цитата:
Эл-починно:
теперь

Ну да, вы немцы того времени издеваетесь над евреями и по сей день..
Ненависть у евреям засчитана..
У тебя был папа СС?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 04:26
#7550
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Не было на Украине нацистов, вы там были?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 05:23
#7551
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Цитата:
111:
У тебя претензии к моему государственному языку, то есть к казахскому.

Чё ты притих? Сдулся? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 13:55
#7552
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты притих?

Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить?
Или спать?
Или у тебя не спокойная ночь?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 14:40
#7553
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Цитата:
maxsaf:
Чё ты притих? Сдулся?


Мужчина с низкой социальной ответственностью! :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 15:21
#7554
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Цитата:
111:
Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить? Или спать? Или у тебя не спокойная ночь?

А, ну все понятно с тобой, спи дальше. Любитель гос. языка :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1667
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 15:52
#7555
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28-го июля день крещения руси и...день PR-специалиста. Сдается мне это троллинг сотого уровня от наших северных соседей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 16:02
#7556
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А, ну все понятно с тобой, спи дальше.

У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 18:06
#7557
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хуцпа от сионистов

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 23:34
#7558
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Цитата:
111:
У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?

Думаю, как же тяжело тебе, свой гос язык любишь, но не знаешь и учить не хочешь :lol: цирк 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 11:20
#7559
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Цирк Вы устроили, плохо из другой страны, говорить, как нам жить! Я говорю и на русском и на казахском, почему Вы указываете, как мне говорить, со своими русским, я живу, дружно и в мире, простите если Вас обидел.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 14:39
#7560
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Репортаж будет с ураган-трофи?

Я незнаю если получится завтра может сгоняю посмотрю на гонки.
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