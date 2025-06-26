Отправлено: - 15:21

111:

Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить? Или спать? Или у тебя не спокойная ночь?

Цитата:А, ну все понятно с тобой, спи дальше. Любитель гос. языка