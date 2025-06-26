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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 19:39
Всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Так сообщения об оскверняющем святыню изображении прокомментировал в Telegram митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).
тыц
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:40]
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:40]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 20:42
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.06.25 - 20:50
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 01:43
Цитата:
Ну да, вы немцы того времени издеваетесь над евреями и по сей день..
Ненависть у евреям засчитана..
У тебя был папа СС?
Эл-починно:
теперь
теперь
Ну да, вы немцы того времени издеваетесь над евреями и по сей день..
Ненависть у евреям засчитана..
У тебя был папа СС?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 04:26
Не было на Украине нацистов, вы там были?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 05:23
Цитата:
Чё ты притих? Сдулся?
111:
У тебя претензии к моему государственному языку, то есть к казахскому.
У тебя претензии к моему государственному языку, то есть к казахскому.
Чё ты притих? Сдулся?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 13:55
Цитата:
Цитата:
Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить?
Или спать?
Или у тебя не спокойная ночь?
maxsaf:
Цитата:
Чё ты притих?
Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить?
Или спать?
Или у тебя не спокойная ночь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 14:40
Цитата:
Мужчина с низкой социальной ответственностью!
maxsaf:
Чё ты притих? Сдулся?
Чё ты притих? Сдулся?
Мужчина с низкой социальной ответственностью!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 15:21
Цитата:
А, ну все понятно с тобой, спи дальше. Любитель гос. языка
111:
Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить? Или спать? Или у тебя не спокойная ночь?
Я в 5.23 или в 6.23, смотря как посмотреть, под утро должен что то говорить? Или спать? Или у тебя не спокойная ночь?
А, ну все понятно с тобой, спи дальше. Любитель гос. языка
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1667
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 15:52
28-го июля день крещения руси и...день PR-специалиста. Сдается мне это троллинг сотого уровня от наших северных соседей.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 16:02
Цитата:
Цитата:
У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?
maxsaf:
Цитата:
А, ну все понятно с тобой, спи дальше.
У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 18:06
хуцпа от сионистов
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.06.25 - 23:34
Цитата:
Думаю, как же тяжело тебе, свой гос язык любишь, но не знаешь и учить не хочешь цирк
111:
У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?
У вас сейчас ночь, а ты думаешь обо мне?
Думаю, как же тяжело тебе, свой гос язык любишь, но не знаешь и учить не хочешь цирк
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 11:20
Цирк Вы устроили, плохо из другой страны, говорить, как нам жить! Я говорю и на русском и на казахском, почему Вы указываете, как мне говорить, со своими русским, я живу, дружно и в мире, простите если Вас обидел.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16716
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.06.25 - 14:39
Репортаж будет с ураган-трофи?
Я незнаю если получится завтра может сгоняю посмотрю на гонки.
Я незнаю если получится завтра может сгоняю посмотрю на гонки.
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