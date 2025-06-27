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≡ Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя рассмотрели в Костанайском областном суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52043
Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя рассмотрели в Костанайском областном суде
Отправлено: 27.06.25 - 21:49
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В начале июня суд Костаная прекратил дело против предпринимателя, обвинённой в продаже пива ночью. Однако юрист Жаслан БАЙБАЗАРОВ обжаловал это решение, указав на нарушения со стороны полиции. 25 июня его жалобу рассмотрел областной суд. Подробности - в материале "НГ".
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1429
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 27.06.25 - 21:49
#1
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Как только не изощряются полицейские. Диву даюсь. По улицам их ездит невиданное количество. Отрабатывают наверное свою необходимость.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7613
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 27.06.25 - 22:26
#2
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это спецсредство, использование которого в РК допускается только по санкции суда.
Полицсмены показывают свою необходимость и пользу всеми возможным средствами,а тем временем закладчики и их потребители реально никого не боятся и могут средь белого дня рыскать у тебя за калиткой
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12040
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 27.06.25 - 22:28
#3
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Цитата:
olegggon:
По улицам их ездит невиданное количество.

----Вот сколько живу здесь , практически не вижу людей в погонах :lol: :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8141
Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя рассмотрели в Костанайском областном суде
Отправлено: 27.06.25 - 23:23
#4
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Цитата:
Гога:
, практически не вижу людей в погонах


Раньше при Советах был плакат: "...райком закрыт- все ушли на фронт...".

Очевидно вы не видите, потому что ВСЕ ушли на СВО.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12040
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 28.06.25 - 11:20
#5
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Цитата:
ACROS:
ВСЕ ушли на СВО.

---Причем тут это ?
Живу тут с 2015 года . И за 10 лет нет их на улицах .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2247
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 28.06.25 - 12:16
#6
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Цитата:
Гога:
--Причем тут это ? Живу тут с 2015 года . И за 10 лет нет их на улицах .

Значить бухают! Или ловят узбеков возле новостроек, что бы поживиться халявой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12040
Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...
Отправлено: 28.06.25 - 14:27
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Или ловят узбеков возле новостроек, что бы поживиться халявой.

----Полиция этим не занимается . Для этого есть ФМС .Федеральная миграционная служба .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4465
Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя рассмотрели в Костанайском областном суде
Отправлено: 28.06.25 - 15:47
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить бухают!

У кого, что болит, тот о том и говорит! :lol: 8-)
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