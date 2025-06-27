Re: “Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает...

Отправлено: - 14:35

Повторю свое видение ситуации - чиновнику в городе не нужен кроссовер или джип премиум-класса. По городу и на кобальте-жаке ездить можно. Еще и "отечественный" производитель будет поддержан.

Не обязательно судорожно перекладывать брусчатку там, где это не требуется. Рубить здоровые деревья, косить траву до грунта - это все лишние расходы, начиная от оплаты труда и заканчивая топливом для триммера или пилы.



А за перекрытый наглухо город, можно было бы и наказать тех, кто к этому руку приложил. Бюджет пополнить, так сказать.