Отправлено: - 12:57

Эл-починно:

И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!

Эл-починно:

Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда. Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда. Список можно долго продолжать -

Эл-починно:

Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?

Эл-починно:

Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.

maxsaf:

Значит обеспеченные

Эл-починно:

И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.

Эл-починно:

Стервятники им там походу жизни не дадут.

Эл-починно:

может дом кто то хочет, вариантов много

Эл-починно:

Раз адаптировал, значит достоин.

Цитата:Зачем? Прямая информация же на суде озвучена о нескольких разбирательствах)))Цитата:Да их этот ничего не интересует если уже были факты пьянства при посредственном отношении к детямУ вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьиУ нас до такого маразма ещё не дошлоЦитата:Читай материалПродавцы говорят им кто-то запрещаетА может и не говорят так это со слов этих озвученоМожет просто продавщица их пугнула такВсякое может быть Цитата:Ну если семья бухаетВо дворе срачДети представлены сам себеТут ещё и бабушка падаетТо нужно государству подключаться Цитата:А алкаши всегда почему-то обеспеченныеСебе на водкуЦитата:Да когда папа накричал на дочку а та пошла и пожаловалась что ее обижают дома и ее отдали другой семьеСлышали да истории из Европы))Цитата:Да надо просто смотреть как родители бухают а дети страдают Цитата:Если детей изъять из пьющей семьи куда дом то с родителями денется? Или ты думаешь родителей тоже можно изъять?)))Смешные вы тамТеоретики деревенских заговоров Цитата:НетНовый мужик приходит к бабе в семью, живёт с ней, удочеряет ее детей (это формальность) а потом происходит всякоеВот для этого полиция пока смотрит какие отношение в таких семьях