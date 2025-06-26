Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная. Читать новость
На публичное видео могут и очкагуть, что говорить. Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был.
Приехали соц педагоги и участковый, увезли отца, детей увезли. И теперь акимат якобы не даёт житья бедной семье в поселке Чтобы что? Вот акимат сидит и не знает чё придумать как с семьёй одной воевать? Или семья точнее мужик и эта женщина немного сгущают краски? Бабушка ещё в синяках. Соседка сердобольная прибежала Както все не сходится Темболее в 2024 уже расстраивали по нему дело значит не первый раз бухают оставив детей самих себе?
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда. Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда.
Список можно долго продолжать -
Цитата:
abaika95: Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала? Да и вообще что либо запрещать право имели? Цитата:
abaika95: Чтобы бабушка не падала
Бабушки они такие. Моей за 80-ть было (земля пухом ещё 1986-ом похоронили), практически не ходила. Только с помощью кого либо. Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
Например детей из семьи просто так в мире тоже не забирают. Сначала проверяются жалобы тез же педагогов, ежели таковые имеются. Потом происходит посещение семью органом опеки и при необходимости сопровождается поддержкой и помощью. И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
Стервятники им там походу жизни не дадут. Толи личная неприязнь, может дом кто то хочет, вариантов много. Но семье желаю удачи и не падать духом. Желаю победы в борьбе с моральными уродами, которые это организовали.
//Нам предоставляют список адресов, где проживают отчимы, кто удочерил.//
Очередной бред право системы. Раз человек смог получить право на адаптирование ребёнка, значит он должен был выполнить все необходимые законом процедуры, которые последующим проверкам не подлежат. Как можно дать право адаптировать ребёнка, человеку не достойному? Бред же. Раз адаптировал, значит достоин. Поражаюсь просто некоторым статьям закона КЗ. Бред полный.
Эл-починно: И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Зачем? Прямая информация же на суде озвучена о нескольких разбирательствах))) Цитата:
Эл-починно: Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда. Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда. Список можно долго продолжать -
Да их этот ничего не интересует если уже были факты пьянства при посредственном отношении к детям У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи У нас до такого маразма ещё не дошло Цитата:
Эл-починно: Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Читай материал Продавцы говорят им кто-то запрещает А может и не говорят так это со слов этих озвучено Может просто продавщица их пугнула так Всякое может быть Цитата:
Эл-починно: Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
Ну если семья бухает Во дворе срач Дети представлены сам себе Тут ещё и бабушка падает То нужно государству подключаться Цитата:
maxsaf: Значит обеспеченные
А алкаши всегда почему-то обеспеченные Себе на водку Цитата:
Эл-починно: И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
Да когда папа накричал на дочку а та пошла и пожаловалась что ее обижают дома и ее отдали другой семье Слышали да истории из Европы)) Цитата:
Эл-починно: Стервятники им там походу жизни не дадут.
Да надо просто смотреть как родители бухают а дети страдают Цитата:
Эл-починно: может дом кто то хочет, вариантов много
Если детей изъять из пьющей семьи куда дом то с родителями денется? Или ты думаешь родителей тоже можно изъять?))) Смешные вы там Теоретики деревенских заговоров Цитата:
Эл-починно: Раз адаптировал, значит достоин.
Нет Новый мужик приходит к бабе в семью, живёт с ней, удочеряет ее детей (это формальность) а потом происходит всякое Вот для этого полиция пока смотрит какие отношение в таких семьях
abaika95: У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи У нас до такого маразма ещё не дошло
Не, не могут, до такого маразма, как у вас в КЗ ещё не дошли. Что бы за выпившее состояние без правонарушений - детей их дома забирать. Остальной бред даже читать не стал - угарный.
ПС - а что вы так за суд, самый справедливый, так впрягаетесь? Вы не аутист случайно? Такие портянки писать... Не думаю, что кто то их читает. Да и подозрительно не здоровая тенденция, так перлы форумчан разбирать! Но каждому - как говорится - своё!
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