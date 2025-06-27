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≡ Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52042
Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
Отправлено: 27.06.25 - 21:31
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Когда власти не смогли добиться субсидий и не согласовали увеличение стоимости проезда, на рассмотрение тарифной комиссии вынесли вопрос о сокращении длины маршрута. Логика простая - короче путь, меньше затрат перевозчика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45279
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 21:31
#1
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Ну получится то, что и было в общем, таксисты друзья опять набегут и за 500 тенге уломают любого, чем ты идешь до автовокзала, ждешь, потом места еще не находишь, само собой уйдешь к таксистам.
Их будет опять 300 авто на маршруте, а 120й быстро будет затухать.
Таксисты будут опять получать в месяц миллион чистыми
120й через год банкротится
Таксисты повышают цены после 18.00 до 2000 с человека, в буран и порой будут требовать взять сразу салон
Эти стариканы, что гоняли с Рудного на оптовки и зеленый рынок, сидят теперь дома
Наслаждаемся тем, как Акимат кинул рудничан
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45279
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 21:33
#2
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Цитата:
стоимость такси варьируется от 1 500 до 2 000 тенге с человека

Бейсенов, это откровенная и циничная ложь!
С человека сейчас берут те таксисты, что еще «живые» всего 500 тенге!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18265
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 27.06.25 - 22:44
#3
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Немного не понятно

Если государство так и не стало субсидировать маршрут тоесть давать деньги на проезд пассажиров то с чего это государство решает что маршрут должен быть сокращен причем с аргументом что это выгодно перевозчику? хотя перевозчик вон возмущаться начал и подписи собирать

В чем мулька? Какая вообще разница государству что выгодно а что не выгодно перевозчику? Убирайте маршрут с плана на субсидии (которые гос-во я так понял так и не давало) и всё, пусть брунер сам закрывает траты

А если государство всё-таки заинтересовано в этом маршруте то с чего тогда решили сократить маршрут котрый будет не удобен пассажирам? Причем если государство за него даже не платит?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
757
Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...
Отправлено: 28.06.25 - 08:19
#4
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да, что то логика властей непонятна. Тут частный бизнес, а власть вмешивается и распоряжается в ультимативном порядке как предпринимателю работать. С полгода назад министр транспорта сетовал на то что по отвратительному качеству железнодорожных пассажирских вагонов, находящиеся в частных руках не может наехать предпринимателей. Таак как это частный бизнес и государство не имеет права вмешиваться. А тут в полный рост влезли и диктуют. Думается мне, что чьи то интересы лоббируют.
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