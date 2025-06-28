НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52042
Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь...
Отправлено: 28.06.25 - 00:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь 30-летия Конституции. Она затронет свыше 15 000 осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Вы поддерживает амнистию?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8141
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь...
Отправлено: 28.06.25 - 00:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 4 пункт: - "..вор должен СИДЕТЬ в тюрьме...".

Зачем тогда сыщики и опера раскрывают разные уголовные преступления- что бы потом преступников ОТПУСКАТЬ на волю ?

И почему эта амнистия не затрагивает и "лишенцев" прав: - для них слишком сурово наказание- за какие то ничтожные промили алкоголя наказывают по полной: - 15 суток и СЕМЬ лет лишения воительских прав.

Логики НЕТ- рецедивистов имеющих по несколько сроков и отсидевших полсрока или треть ( а это год) ОТПУСКАЮТ на волю, а вполне ЗАКОНОПОСУШНЫХ и ДОБРОСОВЕСТНЫХ граждан всего лишь чуть-чуть употребивших алкоголь- НИКОГДА не амнистируют.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS