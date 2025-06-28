Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь...

Отправлено: - 00:31

Проголосовал за 4 пункт: - "..вор должен СИДЕТЬ в тюрьме...".



Зачем тогда сыщики и опера раскрывают разные уголовные преступления- что бы потом преступников ОТПУСКАТЬ на волю ?



И почему эта амнистия не затрагивает и "лишенцев" прав: - для них слишком сурово наказание- за какие то ничтожные промили алкоголя наказывают по полной: - 15 суток и СЕМЬ лет лишения воительских прав.



Логики НЕТ- рецедивистов имеющих по несколько сроков и отсидевших полсрока или треть ( а это год) ОТПУСКАЮТ на волю, а вполне ЗАКОНОПОСУШНЫХ и ДОБРОСОВЕСТНЫХ граждан всего лишь чуть-чуть употребивших алкоголь- НИКОГДА не амнистируют.