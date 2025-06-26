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Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52042
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития о займе в размере 46 миллиардов тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 951
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28089
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:42
А международный банк развития под какой процент даёт кредит Казахстану?
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:43]
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:43]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10346
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:54
Цитата:
У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.
Так что не надо тут про поддержку.
абике:
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли
У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.
Так что не надо тут про поддержку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2403
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 20:42
Цитата:
А вы фантазёр...
Где вы такие проценты видели для МСБ в Казахстане?
абике:
под 2% раздать малому и среднему бизнесу
под 2% раздать малому и среднему бизнесу
А вы фантазёр...
Где вы такие проценты видели для МСБ в Казахстане?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 757
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 21:33
чтобы сравнять цифровое неравенство между городом и селом берется огроменный кредит. А по моему, разницу между городом и селом надо не интернетом восполнять. Надо создать на селе условия как в городе, даже еще лучше. Это и газ и вода и дошкольное и школьное образование, медицина. Сельское производство. Тогда селяне не очень то и будут рваться в загазованный город. А одним интернетом сыт не будешь, хотя он свое крепкое слово в наше время имеет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18265
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 21:51
Цитата:
Мда
Главная проблема в том что ООН организовали в 1945 году когда банк и валютный фонд уже год работали))
А на кого же они работали тогда? Правильно на США главного кредитора планеты
Кто читал Перкинса и его книгу Экономический Убийца тот знает что все эти займы ни что иное как мировой ракет
Либо ты берешь у нас взаймы под конский процент, либо на тебя нападет наш сателлит например Пакистану что-то не понравится в твоей политике
Нет? Окей тогда начнут рейтинг занижать тебе во всех сферах, никто не даст тебе кредит или инвестиций а ЦРУ будет подставлять твоих политиков
Будешь дальше выпендриваться у тебя случится революция
Так что возьми кредит под конский процент на какие-нибудь солнечные панели или на ветряки и не выделывайся
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия
За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - основное кредитное учреждение Всемирного банка, специализированное учреждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный одновременно с Международным валютным фондом в 1944 году.
Мда
Главная проблема в том что ООН организовали в 1945 году когда банк и валютный фонд уже год работали))
А на кого же они работали тогда? Правильно на США главного кредитора планеты
Кто читал Перкинса и его книгу Экономический Убийца тот знает что все эти займы ни что иное как мировой ракет
Либо ты берешь у нас взаймы под конский процент, либо на тебя нападет наш сателлит например Пакистану что-то не понравится в твоей политике
Нет? Окей тогда начнут рейтинг занижать тебе во всех сферах, никто не даст тебе кредит или инвестиций а ЦРУ будет подставлять твоих политиков
Будешь дальше выпендриваться у тебя случится революция
Так что возьми кредит под конский процент на какие-нибудь солнечные панели или на ветряки и не выделывайся
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия
За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2064
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 23:52
.....надо срочно брать пока дают не раздумывая а то передумают и не дадут а то кто будет у нас поддерживать Добринцовых Цитата:
.....Абайка как всегда пятое колесо к телеге мастырит....так получается мы лохи многовекторные всё что во блага страны придётся платить дяденькам с большими кошельками.....а ты тут смеялся Абайка вот лохов россиян на бабосы разводим....может теперь вместе посмеёмся платить мы будем МЫ НАРОД...
abaika95:
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
.....Абайка как всегда пятое колесо к телеге мастырит....так получается мы лохи многовекторные всё что во блага страны придётся платить дяденькам с большими кошельками.....а ты тут смеялся Абайка вот лохов россиян на бабосы разводим....может теперь вместе посмеёмся платить мы будем МЫ НАРОД...
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 27.06.25 - 16:40
Цитата:
Где вы видели ДВА % кредита для МСБ?
20-27 % не хотите !!!!
И тем более займ то -ЦЕЛЕВОЙ - для ОЦИФРОВКИ Казахстана, где вы в статье увидели что берут для МСБ ??
Берут для очередного РАЗВОРОВЫВАНИЯ.
Одно только интересно: - почему не пишут под какой процент они берут эти займы ????
Отдавать то не им - не нынешнему правительству, а следующему поколению налогоплательщиков.
[Исправлено: ACROS, 27.06.2025 - 18:59]
абике:
чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, к
чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, к
Где вы видели ДВА % кредита для МСБ?
20-27 % не хотите !!!!
И тем более займ то -ЦЕЛЕВОЙ - для ОЦИФРОВКИ Казахстана, где вы в статье увидели что берут для МСБ ??
Берут для очередного РАЗВОРОВЫВАНИЯ.
Одно только интересно: - почему не пишут под какой процент они берут эти займы ????
Отдавать то не им - не нынешнему правительству, а следующему поколению налогоплательщиков.
[Исправлено: ACROS, 27.06.2025 - 18:59]
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 27.06.25 - 18:06
Цитата:
Кредит не для него или таких как он, кредит ОНИ берут для себя: - что бы как обычно- первым делом: - РАЗВОРОВАТЬ, ну и на остатки как бы провести в село 2 или 3 G, хотя у нас стабильно, лет 20 уже - связь или Е или Н и никак не хочет меняться, по сравнению с частотой смены акимов района.- и каждый из них КЛЯНЁТСЯ что повысит качество связи.
родом из Шанхая2022:
кто будет у нас поддерживать Добринцовых
кто будет у нас поддерживать Добринцовых
Кредит не для него или таких как он, кредит ОНИ берут для себя: - что бы как обычно- первым делом: - РАЗВОРОВАТЬ, ну и на остатки как бы провести в село 2 или 3 G, хотя у нас стабильно, лет 20 уже - связь или Е или Н и никак не хочет меняться, по сравнению с частотой смены акимов района.- и каждый из них КЛЯНЁТСЯ что повысит качество связи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4463
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 27.06.25 - 18:10
А что Назарбаевский фонд из США вернуть, шансов совсем ноль осталось?
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 27.06.25 - 23:44
Цитата:
Его КТО то хочет вернуть ???
Интересно знать: - кто это такой?
Токаев - не в счёт - он же человек Назарбаева, тот его и НАЗНАЧИЛ вторым Президентом, добавив при этом:-".. следующий ХУЖЕ будет...".
Эл-починно:
Назарбаевский фонд из США вернут
Назарбаевский фонд из США вернут
Его КТО то хочет вернуть ???
Интересно знать: - кто это такой?
Токаев - не в счёт - он же человек Назарбаева, тот его и НАЗНАЧИЛ вторым Президентом, добавив при этом:-".. следующий ХУЖЕ будет...".
-
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