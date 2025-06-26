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Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52041
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
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Читать новость
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 20:35
Цитата:
На публичное видео могут и очкагуть, что говорить.
Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был.
maxsaf:
Зачем скрытые?
Зачем скрытые?
На публичное видео могут и очкагуть, что говорить.
Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18264
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 22:07
Ниче не понял если честно
Семья бухала
Приехали соц педагоги и участковый, увезли отца, детей увезли.
И теперь акимат якобы не даёт житья бедной семье в поселке
Чтобы что? Вот акимат сидит и не знает чё придумать как с семьёй одной воевать? Или семья точнее мужик и эта женщина немного сгущают краски? Бабушка ещё в синяках. Соседка сердобольная прибежала
Както все не сходится
Темболее в 2024 уже расстраивали по нему дело значит не первый раз бухают оставив детей самих себе?
Семья бухала
Приехали соц педагоги и участковый, увезли отца, детей увезли.
И теперь акимат якобы не даёт житья бедной семье в поселке
Чтобы что? Вот акимат сидит и не знает чё придумать как с семьёй одной воевать? Или семья точнее мужик и эта женщина немного сгущают краски? Бабушка ещё в синяках. Соседка сердобольная прибежала
Както все не сходится
Темболее в 2024 уже расстраивали по нему дело значит не первый раз бухают оставив детей самих себе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18264
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 22:12
Цитата:
А бухать когда и на что?Цитата:
Чтобы бабушка не падала Цитата:
С каким материалом? С бутылкой?Цитата:
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба. А эти уже просто в догонку решили обиженных из себя строить Цитата:
Для кого-то водка как хлеб
Берут 6 буханок (бутылок) ставят в морозилку и красота
Эл-починно:
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер
А бухать когда и на что?Цитата:
Эл-починно:
да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить
да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить
Чтобы бабушка не падала Цитата:
Эл-починно:
А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом.
А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом.
С каким материалом? С бутылкой?Цитата:
maxsaf:
Значит есть транспорт и права
Значит есть транспорт и права
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба. А эти уже просто в догонку решили обиженных из себя строить Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В магазинах посёлка им не продают водку!
В магазинах посёлка им не продают водку!
Для кого-то водка как хлеб
Берут 6 буханок (бутылок) ставят в морозилку и красота
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:28
Цитата:
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда.
Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда.
Список можно долго продолжать -
Цитата:
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Да и вообще что либо запрещать право имели?
Цитата:
Бабушки они такие. Моей за 80-ть было (земля пухом ещё 1986-ом похоронили), практически не ходила. Только с помощью кого либо. Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 23:44]
abaika95:
А бухать когда и на что?
А бухать когда и на что?
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда.
Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда.
Список можно долго продолжать -
Цитата:
abaika95:
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Да и вообще что либо запрещать право имели?
Цитата:
abaika95:
Чтобы бабушка не падала
Чтобы бабушка не падала
Бабушки они такие. Моей за 80-ть было (земля пухом ещё 1986-ом похоронили), практически не ходила. Только с помощью кого либо. Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 23:44]
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:42
Цитата:
Значит обеспеченные
Цитата:
Не могла. Нету у них таких полномочий
abaika95:
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Значит обеспеченные
Цитата:
abaika95:
семье
семье
Не могла. Нету у них таких полномочий
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:55
Например детей из семьи просто так в мире тоже не забирают. Сначала проверяются жалобы тез же педагогов, ежели таковые имеются. Потом происходит посещение семью органом опеки и при необходимости сопровождается поддержкой и помощью. И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 23:04
Стервятники им там походу жизни не дадут. Толи личная неприязнь, может дом кто то хочет, вариантов много. Но семье желаю удачи и не падать духом. Желаю победы в борьбе с моральными уродами, которые это организовали.
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 23:11
//Нам предоставляют список адресов, где проживают отчимы, кто удочерил.//
Очередной бред право системы. Раз человек смог получить право на адаптирование ребёнка, значит он должен был выполнить все необходимые законом процедуры, которые последующим проверкам не подлежат. Как можно дать право адаптировать ребёнка, человеку не достойному? Бред же. Раз адаптировал, значит достоин. Поражаюсь просто некоторым статьям закона КЗ. Бред полный.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 00:13]
Очередной бред право системы. Раз человек смог получить право на адаптирование ребёнка, значит он должен был выполнить все необходимые законом процедуры, которые последующим проверкам не подлежат. Как можно дать право адаптировать ребёнка, человеку не достойному? Бред же. Раз адаптировал, значит достоин. Поражаюсь просто некоторым статьям закона КЗ. Бред полный.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 00:13]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18264
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 27.06.25 - 12:57
Цитата:
Зачем? Прямая информация же на суде озвучена о нескольких разбирательствах)))
Цитата:
Да их этот ничего не интересует если уже были факты пьянства при посредственном отношении к детям
У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи
У нас до такого маразма ещё не дошло
Цитата:
Читай материал
Продавцы говорят им кто-то запрещает
А может и не говорят так это со слов этих озвучено
Может просто продавщица их пугнула так
Всякое может быть Цитата:
Ну если семья бухает
Во дворе срач
Дети представлены сам себе
Тут ещё и бабушка падает
То нужно государству подключаться Цитата:
А алкаши всегда почему-то обеспеченные
Себе на водку
Цитата:
Да когда папа накричал на дочку а та пошла и пожаловалась что ее обижают дома и ее отдали другой семье
Слышали да истории из Европы))
Цитата:
Да надо просто смотреть как родители бухают а дети страдают Цитата:
Если детей изъять из пьющей семьи куда дом то с родителями денется? Или ты думаешь родителей тоже можно изъять?)))
Смешные вы там
Теоретики деревенских заговоров Цитата:
Нет
Новый мужик приходит к бабе в семью, живёт с ней, удочеряет ее детей (это формальность) а потом происходит всякое
Вот для этого полиция пока смотрит какие отношение в таких семьях
Эл-починно:
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Зачем? Прямая информация же на суде озвучена о нескольких разбирательствах)))
Цитата:
Эл-починно:
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда. Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда. Список можно долго продолжать -
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда. Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда. Список можно долго продолжать -
Да их этот ничего не интересует если уже были факты пьянства при посредственном отношении к детям
У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи
У нас до такого маразма ещё не дошло
Цитата:
Эл-починно:
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Читай материал
Продавцы говорят им кто-то запрещает
А может и не говорят так это со слов этих озвучено
Может просто продавщица их пугнула так
Всякое может быть Цитата:
Эл-починно:
Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
Ну если семья бухает
Во дворе срач
Дети представлены сам себе
Тут ещё и бабушка падает
То нужно государству подключаться Цитата:
maxsaf:
Значит обеспеченные
Значит обеспеченные
А алкаши всегда почему-то обеспеченные
Себе на водку
Цитата:
Эл-починно:
И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
Да когда папа накричал на дочку а та пошла и пожаловалась что ее обижают дома и ее отдали другой семье
Слышали да истории из Европы))
Цитата:
Эл-починно:
Стервятники им там походу жизни не дадут.
Стервятники им там походу жизни не дадут.
Да надо просто смотреть как родители бухают а дети страдают Цитата:
Эл-починно:
может дом кто то хочет, вариантов много
может дом кто то хочет, вариантов много
Если детей изъять из пьющей семьи куда дом то с родителями денется? Или ты думаешь родителей тоже можно изъять?)))
Смешные вы там
Теоретики деревенских заговоров Цитата:
Эл-починно:
Раз адаптировал, значит достоин.
Раз адаптировал, значит достоин.
Нет
Новый мужик приходит к бабе в семью, живёт с ней, удочеряет ее детей (это формальность) а потом происходит всякое
Вот для этого полиция пока смотрит какие отношение в таких семьях
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 27.06.25 - 17:59
Цитата:
Не, не могут, до такого маразма, как у вас в КЗ ещё не дошли. Что бы за выпившее состояние без правонарушений - детей их дома забирать. Остальной бред даже читать не стал - угарный.
ПС - а что вы так за суд, самый справедливый, так впрягаетесь? Вы не аутист случайно? Такие портянки писать... Не думаю, что кто то их читает. Да и подозрительно не здоровая тенденция, так перлы форумчан разбирать! Но каждому - как говорится - своё!
ПС - ПС - Учитесь мысль кратко выражать.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 20:11]
abaika95:
У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи У нас до такого маразма ещё не дошло
У вас в Германии вроде как за шлепок по попе ребенка могут изъять из семьи У нас до такого маразма ещё не дошло
Не, не могут, до такого маразма, как у вас в КЗ ещё не дошли. Что бы за выпившее состояние без правонарушений - детей их дома забирать. Остальной бред даже читать не стал - угарный.
ПС - а что вы так за суд, самый справедливый, так впрягаетесь? Вы не аутист случайно? Такие портянки писать... Не думаю, что кто то их читает. Да и подозрительно не здоровая тенденция, так перлы форумчан разбирать! Но каждому - как говорится - своё!
ПС - ПС - Учитесь мысль кратко выражать.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 20:11]
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 27.06.25 - 23:36
Цитата:
Не боишься, что и к тебе прийдут, любитель грузинского пива? Где на бухло деньги берешь? С хат в челябе? Детям отдай, хватит пропивать. Бери пример с меня, я не пью
abaika95:
А алкаши всегда почему-то обеспеченные Себе на водку
А алкаши всегда почему-то обеспеченные Себе на водку
Не боишься, что и к тебе прийдут, любитель грузинского пива? Где на бухло деньги берешь? С хат в челябе? Детям отдай, хватит пропивать. Бери пример с меня, я не пью
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 27.06.25 - 23:40
Цитата:
Тут один в соседней новости тоже бухал, вены резал, пасынка убил - ты не посчитал нужным приплетать государство, домой отпустил убийцу.
abaika95:
Ну если семья бухает Во дворе срач Дети представлены сам себе Тут ещё и бабушка падает То нужно государству подключаться
Ну если семья бухает Во дворе срач Дети представлены сам себе Тут ещё и бабушка падает То нужно государству подключаться
Тут один в соседней новости тоже бухал, вены резал, пасынка убил - ты не посчитал нужным приплетать государство, домой отпустил убийцу.
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