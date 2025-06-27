Re: Дело о спецочках и продаже алкоголя - Жалобу предпринимателя...

Отправлено: - 22:26

это спецсредство, использование которого в РК допускается только по санкции суда.

Полицсмены показывают свою необходимость и пользу всеми возможным средствами,а тем временем закладчики и их потребители реально никого не боятся и могут средь белого дня рыскать у тебя за калиткой