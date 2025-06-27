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Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120 Рудный-Костанай, объяснили в отделе ЖКХ. А перевозчик собирает подписи против
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