Re: Денег нет, но вы держитесь - Почему сократили маршрут № 120...

Отправлено: - 22:44

Немного не понятно



Если государство так и не стало субсидировать маршрут тоесть давать деньги на проезд пассажиров то с чего это государство решает что маршрут должен быть сокращен причем с аргументом что это выгодно перевозчику? хотя перевозчик вон возмущаться начал и подписи собирать



В чем мулька? Какая вообще разница государству что выгодно а что не выгодно перевозчику? Убирайте маршрут с плана на субсидии (которые гос-во я так понял так и не давало) и всё, пусть брунер сам закрывает траты



А если государство всё-таки заинтересовано в этом маршруте то с чего тогда решили сократить маршрут котрый будет не удобен пассажирам? Причем если государство за него даже не платит?