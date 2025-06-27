Отправлено: - 20:54

vofkakst:

Как можно смотреть в будущее с такими градоначальниками, которые делают своим же жителям только хуже?

Цитата:О людях по ходу думают в последнюю очередь..Вы, взрослые люди и вправду думаете ,что все эти разрешения частным застройщикам , а потом и утверждения ПДП происходят за красивые глазки?? Изначально ,все ПДП , охватившие все лакомые куски городской застройки НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ ген.плану, но были ну очень привлекательны частным застройщикам. Сейчас пошли разговоры о новом ген.плане (а это извините -сотни миллионов тенге) , в чём фишка? Временщики во власти (пока не ушли по ротации/сняли/посадили) просто за счёт бюджета (т.е. наших денег) решили легитимизировать свои действия и я на 200% уверен - этот новый план будет калькой с ранее разработанных ПДП. Вуаля! Всё законно ..и овцы стрижены и пастух доволен! Но не зря на слушашании прозвучало : .."людей ломают через колено.." , люди сейчас заложниках у частников, ни продать, ни обменять своё имущество не могут, а это чревато.. И правильно,где депутаты, где прокуратура в конце концов?