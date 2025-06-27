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«Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы костанайцев традиционно выходят за рамки слушаний по ПДП
«Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы костанайцев традиционно выходят за рамки слушаний по ПДП
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52041
«Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы костанайцев традиционно выходят за рамки слушаний по ПДП
Отправлено: 27.06.25 - 16:13
В Костанае на месте стадиона «Жастар» построят многоэтажные дома. Оказывается, участок под ним находится в частной собственности. Горожанам сообщили об этом 20 июня на общественных слушаниях по проекту детальной планировки участка в границах улиц Победы, Козыбаева, Пролетарская, 1 Мая и проспекта Назарбаева. Место, которое занимает стадион, - часть этой территории.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45279
Re: «Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы...
Отправлено: 27.06.25 - 16:13
Это название ОСИ как понял, но не номер дома?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45279
Re: «Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы...
Отправлено: 27.06.25 - 16:15
Парк с могилами застройщики облепили как мухи..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1713
Re: «Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы...
Отправлено: 27.06.25 - 16:22
В каком бардаке мы живём. Ужас. Как на пороховой бочке! Аким города,Марат,хороший парень,но за такой беспредел я бы уволил. Так нельзя с людьми. Ген план страшная тайна,которую в любой момент "под коректируют" Кошмар.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1481
Re: «Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы...
Отправлено: 27.06.25 - 16:59
Как можно смотреть в будущее с такими градоначальниками, которые делают своим же жителям только хуже? Загляните ЗА красный партизан - пустырь. Стройте хоть ракетодром и называй его именем хоть тещи своей! Зачем уплотнять и без того плотные районы? Не лезьте вы в центр, не втыкайте дома во дворы.
Коммуникации не вывозят, трубы ветхие, электрики -вон, каждый день районами обесточивают, потому что нагрузки не выдерживаются. Тазалык мусор итак не успевает вывозить. Ну подумайте вы там, наверху, хотя бы чуть-чуть. Городу вширь надо расти, а не пухнуть посередке. Своими руками делаете коллапс. И не понимаете же...
Экспертизы должны быть всесторонние, объективные и независимые; слушания - всеобщие, как референдум, только в масштабах города. Почему горстка временных людей решает судьбы целого города, областного центра? Если люди против строительства или переименования- значит на то есть причины. Конституция утверждает, что единственный источник власти - это народ, мнение которого мало когда учитывается.
Коммуникации не вывозят, трубы ветхие, электрики -вон, каждый день районами обесточивают, потому что нагрузки не выдерживаются. Тазалык мусор итак не успевает вывозить. Ну подумайте вы там, наверху, хотя бы чуть-чуть. Городу вширь надо расти, а не пухнуть посередке. Своими руками делаете коллапс. И не понимаете же...
Экспертизы должны быть всесторонние, объективные и независимые; слушания - всеобщие, как референдум, только в масштабах города. Почему горстка временных людей решает судьбы целого города, областного центра? Если люди против строительства или переименования- значит на то есть причины. Конституция утверждает, что единственный источник власти - это народ, мнение которого мало когда учитывается.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 951
«Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы костанайцев традиционно выходят за рамки слушаний по ПДП
Отправлено: 27.06.25 - 20:13
Интересно! Почему депутаты маслихата города не ходят на такие слушания, ведь маслихат по ст.86 Конституции РК(Маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для её реализации, контролируют их осуществление. является представителем населения гор. Костаная) и по ст.85 Конституции РК "Местное государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на соответствующей территории". Если маслихат не участвует в этом мероприятии, то как она будет утверждать планы, экономические, социальные программы развития территории, местного бюджета и отчеты об их исполнении, создаваемые исполнительной властью, следовательно исполнительная власть делает сама, игнорируя маслихат! Пора народу звать маслихат на такие слушания, ведь в маслихате грамотные депутаты!
[Исправлено: абике, 27.06.2025 - 21:25]
[Исправлено: абике, 27.06.2025 - 21:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 152
Re: «Говорим только о 17-ти гектарах» - Жизненные интересы...
Отправлено: 27.06.25 - 20:54
Цитата:
О людях по ходу думают в последнюю очередь..Вы, взрослые люди и вправду думаете ,что все эти разрешения частным застройщикам , а потом и утверждения ПДП происходят за красивые глазки?? Изначально ,все ПДП , охватившие все лакомые куски городской застройки НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ ген.плану, но были ну очень привлекательны частным застройщикам. Сейчас пошли разговоры о новом ген.плане (а это извините -сотни миллионов тенге) , в чём фишка? Временщики во власти (пока не ушли по ротации/сняли/посадили) просто за счёт бюджета (т.е. наших денег) решили легитимизировать свои действия и я на 200% уверен - этот новый план будет калькой с ранее разработанных ПДП. Вуаля! Всё законно ..и овцы стрижены и пастух доволен! Но не зря на слушашании прозвучало : .."людей ломают через колено.." , люди сейчас заложниках у частников, ни продать, ни обменять своё имущество не могут, а это чревато.. И правильно,где депутаты, где прокуратура в конце концов?
vofkakst:
Как можно смотреть в будущее с такими градоначальниками, которые делают своим же жителям только хуже?
Как можно смотреть в будущее с такими градоначальниками, которые делают своим же жителям только хуже?
О людях по ходу думают в последнюю очередь..Вы, взрослые люди и вправду думаете ,что все эти разрешения частным застройщикам , а потом и утверждения ПДП происходят за красивые глазки?? Изначально ,все ПДП , охватившие все лакомые куски городской застройки НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ ген.плану, но были ну очень привлекательны частным застройщикам. Сейчас пошли разговоры о новом ген.плане (а это извините -сотни миллионов тенге) , в чём фишка? Временщики во власти (пока не ушли по ротации/сняли/посадили) просто за счёт бюджета (т.е. наших денег) решили легитимизировать свои действия и я на 200% уверен - этот новый план будет калькой с ранее разработанных ПДП. Вуаля! Всё законно ..и овцы стрижены и пастух доволен! Но не зря на слушашании прозвучало : .."людей ломают через колено.." , люди сейчас заложниках у частников, ни продать, ни обменять своё имущество не могут, а это чревато.. И правильно,где депутаты, где прокуратура в конце концов?
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