Отправлено: - 17:16

тот же мат - это все нарушение порядка.

тот же Сингапур, с чего они начали? С порядка

Цитата:Мат это не нарушение порядка, а способ выражения мыслей, ну или иногда чувств. И история у него побогаче чем у любой страны.Цитата:Ну начали они с упразднения всех!!! неэффективных производств, то есть тех, что сидели на подсосе у государства. Где реализация этого пункта?