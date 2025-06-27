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“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 52039
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 17:03
В соцсетях и школьных чатах распространяется информация о том, что в Казахстане начали штрафовать родителей за нецензурные высказывания детей. В Министерстве внутренних дел дали подробное разъяснение.
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(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 45277
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 17:03
Вообще то ученые доказали что маты полезны, но наши шакалята на этом бабло хотят рубить..
-В интервью для The Times ученые из Великобритании и Швеции рассказали, почему ругань на самом деле — это полезный социальный и психологический конструкт. Она помогает нам рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость.
Ученые заявили, что ругань больше не считается вульгарностью или признаком низкого интеллекта. Согласно их исследованию, бранные слова могут быть мощным инструментом, но важно правильно его использовать.
-В интервью для The Times ученые из Великобритании и Швеции рассказали, почему ругань на самом деле — это полезный социальный и психологический конструкт. Она помогает нам рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость.
Ученые заявили, что ругань больше не считается вульгарностью или признаком низкого интеллекта. Согласно их исследованию, бранные слова могут быть мощным инструментом, но важно правильно его использовать.
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 17:05
Цитата:
А зарплаты, качество жизни Сингапура в пример не хотят привести? Цены, качество продуктов и прочее? Скорость интернета, доступность лекарств, свободу слова и прочее? Нет, мы только в карательных мерах равняемся на другие страны.
Глава государства уже приводил пример - тот же Сингапур,
А зарплаты, качество жизни Сингапура в пример не хотят привести? Цены, качество продуктов и прочее? Скорость интернета, доступность лекарств, свободу слова и прочее? Нет, мы только в карательных мерах равняемся на другие страны.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1667
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 17:16
Цитата:
Мат это не нарушение порядка, а способ выражения мыслей, ну или иногда чувств. И история у него побогаче чем у любой страны.
Цитата:
Ну начали они с упразднения всех!!! неэффективных производств, то есть тех, что сидели на подсосе у государства. Где реализация этого пункта?
тот же мат - это все нарушение порядка.
Мат это не нарушение порядка, а способ выражения мыслей, ну или иногда чувств. И история у него побогаче чем у любой страны.
Цитата:
тот же Сингапур, с чего они начали? С порядка
Ну начали они с упразднения всех!!! неэффективных производств, то есть тех, что сидели на подсосе у государства. Где реализация этого пункта?
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 17:46
Сингапур занимает высокие позиции по ключевым социальным показателям: образованию, здравоохранению, качеству жизни, личной безопасности, инфраструктуре и жилью, где доля домовладельцев составляет 88%. У сингапурцев одна из самых высоких в мире продолжительности жизни, высокая скорость Интернета, низкий уровень младенческой смертности и низкий уровень коррупции.
Кроме того, правительство имеет репутацию честного и некоррумпированного, различные исследователи постоянно ставят Сингапур в первую десятку наименее коррумпированных стран в мире и на первое место по отсутствию коррупции в Азии (
Где ЭТИ ориентиры?
Кроме того, правительство имеет репутацию честного и некоррумпированного, различные исследователи постоянно ставят Сингапур в первую десятку наименее коррумпированных стран в мире и на первое место по отсутствию коррупции в Азии (
Где ЭТИ ориентиры?
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 18:11
Цитата:///Сегодня мы во главе с Главой государства должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их ни совершал.//
Может САМИ что нибудь предпримите ??
С правонарушениями бороться: - он вас нанимает, а не вы его.
Может САМИ что нибудь предпримите ??
С правонарушениями бороться: - он вас нанимает, а не вы его.
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 18:16
Цитата:
Есть стихи великого русского поэта, африканского происхождения А.С.Пушкина о женщинах низкого социального происхождения, вернее о его чувствах к ним и что он испытывал находясь в интимной близости с ними - с использовнием элементами бранных слов, то есть - МАТА.
Очевидно - так КРАСОЧНО и ДОХОДЧИВО.
111:
помогает нам рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость
помогает нам рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость
Есть стихи великого русского поэта, африканского происхождения А.С.Пушкина о женщинах низкого социального происхождения, вернее о его чувствах к ним и что он испытывал находясь в интимной близости с ними - с использовнием элементами бранных слов, то есть - МАТА.
Очевидно - так КРАСОЧНО и ДОХОДЧИВО.
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 18:17
Вот в совке люди реально проще были, да и лучше - однозначно. Бывало, нарушишь по мелочи что или при проверке ручник не держит, ну сделают замечание и отпустят с добрым словом. А сегодня что? За малейшее упущение - сразу ШТРАФ. юмора нет, улыбок нет. а так
//Сегодня мы во главе с Главой государства должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их ни совершал.//
Пусть с себя лучше и начинают, коррупция, тоже правонарушение, только другого уровня.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 19:18]
//Сегодня мы во главе с Главой государства должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их ни совершал.//
Пусть с себя лучше и начинают, коррупция, тоже правонарушение, только другого уровня.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 19:18]
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 18:29
Цитата:
Это не то, на чем надо акцентировать)))
Эл-починно:
коррупция, тоже правонарушение,
коррупция, тоже правонарушение,
Это не то, на чем надо акцентировать)))
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 18:31
Цитата:
Тогда было так, по крайней мере говорили про советских людей: "....человек человеку - брат, друг..."
Теперь стало, так или так говорили в те времена про людей из кап.стран: "...человек человеку - волк..."
Эл-починно:
в совке люди реально проще были,
в совке люди реально проще были,
Тогда было так, по крайней мере говорили про советских людей: "....человек человеку - брат, друг..."
Теперь стало, так или так говорили в те времена про людей из кап.стран: "...человек человеку - волк..."
Re: “Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция...
Отправлено: 27.06.25 - 18:34
Цитата:
По крайней мере: " это и не надо КРИТИКОВАТЬ.." - так предлагал недавно один БЕЗУСЫЙ и БЕСТОЛКОВЫЙ советник Президента побывавший с визитом в Костанайской области.
vofkakst:
Это не то, на чем надо акцентировать)
Это не то, на чем надо акцентировать)
По крайней мере: " это и не надо КРИТИКОВАТЬ.." - так предлагал недавно один БЕЗУСЫЙ и БЕСТОЛКОВЫЙ советник Президента побывавший с визитом в Костанайской области.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1667
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 19:05
Цитата:
Наверное вот так и рождаются фейки и предвзятое отношение. У нас минимум три!!!! года под знаками остановка запрещена регулярно стоят автомобили. Патрули там ездят не раз и не два за день, через дорогу опорный пункт и ничего, никого не тронули. Возле роддома тоже поставили остановка запрещена так в соседнюю больницу полиция ездит чаще чем врачи на работу ходят и тоже, как стояли машины так и стоят.
Эл-починно:
За малейшее упущение - сразу ШТРАФ. юмора нет, улыбок нет. а так
За малейшее упущение - сразу ШТРАФ. юмора нет, улыбок нет. а так
Наверное вот так и рождаются фейки и предвзятое отношение. У нас минимум три!!!! года под знаками остановка запрещена регулярно стоят автомобили. Патрули там ездят не раз и не два за день, через дорогу опорный пункт и ничего, никого не тронули. Возле роддома тоже поставили остановка запрещена так в соседнюю больницу полиция ездит чаще чем врачи на работу ходят и тоже, как стояли машины так и стоят.
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 19:13
Цитата:
Ну может это машины, тех кого надо машины!
Или как у нас во дворе "местное ОСИ" так называемое, тоже знаки установило. А паркуются - знаки не имеют юридической силы. Так тоже бывает, если самовольно устанавливать.
ПС - хотя да, по штрафам это не ко мне, Vit и Saba, больше на эту злобу дня сказать могут.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 20:46]
Карачун:
как стояли машины так и стоят.
как стояли машины так и стоят.
Ну может это машины, тех кого надо машины!
Или как у нас во дворе "местное ОСИ" так называемое, тоже знаки установило. А паркуются - знаки не имеют юридической силы. Так тоже бывает, если самовольно устанавливать.
ПС - хотя да, по штрафам это не ко мне, Vit и Saba, больше на эту злобу дня сказать могут.
[Исправлено: Эл-починно, 27.06.2025 - 20:46]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45277
“Пугалку“ о штрафах рассылают в школьных чатах: полиция пояснила, что грозит за мат
Отправлено: 27.06.25 - 19:14
Улица. У магазина стоит коляска.
Голос из коляски
-Ну бл.., обоссался! Ну пи..дец, еще и обосрался..
Идет мимо мужчина и говорит
- Мальчик ты еще маленький, ходить не умеешь, а уже матом ругаешься.
- Дядя, а ты ходить умеешь?
-Умею.
-Ну вот и пи..дуй отсюда…
Голос из коляски
-Ну бл.., обоссался! Ну пи..дец, еще и обосрался..
Идет мимо мужчина и говорит
- Мальчик ты еще маленький, ходить не умеешь, а уже матом ругаешься.
- Дядя, а ты ходить умеешь?
-Умею.
-Ну вот и пи..дуй отсюда…
-
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