Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...

Отправлено: - 15:55

Ничего страшного, ранее ДНД было! Сейчас в век цифровизации: зафиксировал нарушение на сотовый и передал в полицию! Особенно тех, кто подрезает авто, скорость выше 70 км в час, тех кто пересекает двойную линию! Отсюда вывод хуже не станет,а наоборот, те, кто думает, что творит незаметно нарушения, будет выявлен и привлечен к ответу! Этот процесс называется: Справедливость, и нетерпимость к правонарушителям, не на словах в СМИ, а конкретно по факту! Это не только патрулирование, это выявление тех кто распивает спиртное общественных местах, тех кто бросает мусор, тех кто загораживает своими авто перед мусорным контейнером, тех кто жарит шашлыки на дачах и тому подобное! Кто дернется на общественника, тот будет наказан жестко, поскольку общественник наделяется полномочиями реального помощника полиции в реализации принципов реального установления Справедливости в стране через Закон, чтобы в нем установился реальный Порядок! Поэтому предложение правильное и необходимое! Чем меньше "грязи" в обществе, тем будет больше порядка!