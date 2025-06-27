Re: В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в...

Отправлено: - 15:22

Не надо продолжать создавать иждивенчество! Квартиру можно давать бесплатно только тем, кто прожил в доме под снос не менее 10 лет или более, а не тем, кто купил старую квартиру и прописался в ней от 1 года до 10 лет, возможно даже там не проживает! Таким нужно продавать за 50% стоимости, они не бедные! Откуда в Казахстане 3300 "многоквартирных" аварийных домов? Депутаты Парламента будут вынуждены принять справедливое решение!