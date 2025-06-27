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≡ В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в 3 трлн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52039
В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в 3 трлн тенге
Отправлено: 27.06.25 - 15:22
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Жильцы будут получать новые квартиры из расчета одну новую комнату в обмен на каждую существующую комнату. Кроме того, теперь предлагается прописать обязательства застройщика по аренде жилья для жителей снесенных домов.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
950
Re: В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в...
Отправлено: 27.06.25 - 15:22
#1
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Не надо продолжать создавать иждивенчество! Квартиру можно давать бесплатно только тем, кто прожил в доме под снос не менее 10 лет или более, а не тем, кто купил старую квартиру и прописался в ней от 1 года до 10 лет, возможно даже там не проживает! Таким нужно продавать за 50% стоимости, они не бедные! Откуда в Казахстане 3300 "многоквартирных" аварийных домов? Депутаты Парламента будут вынуждены принять справедливое решение!
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