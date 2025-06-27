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В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в 3 трлн тенге
В Казахстане облегчат снос ветхих домов, который обойдется в 3 трлн тенге
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