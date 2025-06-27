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“Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает свои расходы
“Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает свои расходы
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