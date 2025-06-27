НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает свои расходы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52036
“Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает свои расходы
Отправлено: 27.06.25 - 13:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как рассказали в правительстве, чиновники начали реализовывать так называемую "политику повышения эффективности бюджетного планирования". В первую очередь снижаются нецелевые расходы. Например, "под нож" отправились форумы.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1712
Re: “Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает...
Отправлено: 27.06.25 - 13:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели мозги появились? Все эти форумы,выставки,ну кому они нужны?? Как и ЭКСПО в своё время.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45271
“Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает свои расходы
Отправлено: 27.06.25 - 13:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в том анекдоте - Папа, папа, теперь ты будешь меньше пить?
- Нет сына, теперь ты меньше будешь есть..

Учитывая что наши чиновники папы народишку..
Как например на днях назвали Трампа, папа всея мира..

[Исправлено: 111, 27.06.2025 - 14:59]
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
809
Re: “Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает...
Отправлено: 27.06.25 - 14:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
400 млрдов типа "сэкономили" и тут же 46 взяли в долг у МБРР.. однака здравствуйте!
как говорил Фокс тоже как и они "Малдер" истина где то рядом.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1477
Re: “Затянуть пояса“. Как правительство Казахстана сокращает...
Отправлено: 27.06.25 - 14:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторю свое видение ситуации - чиновнику в городе не нужен кроссовер или джип премиум-класса. По городу и на кобальте-жаке ездить можно. Еще и "отечественный" производитель будет поддержан.
Не обязательно судорожно перекладывать брусчатку там, где это не требуется. Рубить здоровые деревья, косить траву до грунта - это все лишние расходы, начиная от оплаты труда и заканчивая топливом для триммера или пилы.

А за перекрытый наглухо город, можно было бы и наказать тех, кто к этому руку приложил. Бюджет пополнить, так сказать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS