Отправлено: - 15:36

ACROS:

Сегодня - ущерб на несколько лямов, завтра-послезатра на несколько ярдов

Цитата:А этом принцип их работы - "пришел-наЖуевертил- ушел".Вот если бы за нецелевое расходование средств или за плохо выполненные работы следовало наказание (даже после увольнения) - вот тогда бы все было хорошо.А то привыкли - как в кормушке- прилетел, набил утробу с карманами, и улетел по собственному. Потом пришел новый начальник - и все по кругу. А прижали бы (хотя бы показательно) - вот тогда бы и ответственность была, и за результатами следили бы. Боялись бы кары и возмездия "в случае чего". А так что, аким пальцем потряс в воздухе, и нормалды.