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В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52036
В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
Отправлено: 26.06.25 - 21:58
В мажилисе обсуждают проект Закона "О профилактике правонарушений". Документ, подготовленный МВД РК, предлагает расширить участие граждан в обеспечении общественного порядка. Ключевая новация — введение поощрения для тех, кто фиксирует правонарушения с помощью технических средств.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18263
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 26.06.25 - 21:58
Цитата:
Это ещё что такое?))
Угомонить драку ещё куда ни шло и вызвать полицию для разбирательств
Но кто такие эти общественные помощники доставлять меня без права на то в органы?
Сейчас начнется "эффект вахтёра" когда обсосы возомнившие себя шерифами начнут попадать под горячий кулак хулиганов при попытке доставить тех в полицию))
При этом нападени на полицейского карается жёстко
А нападение на общественника обычная хулиганка))
задерживать нарушителей и доставлять их в органы внутренних дел;
Это ещё что такое?))
Угомонить драку ещё куда ни шло и вызвать полицию для разбирательств
Но кто такие эти общественные помощники доставлять меня без права на то в органы?
Сейчас начнется "эффект вахтёра" когда обсосы возомнившие себя шерифами начнут попадать под горячий кулак хулиганов при попытке доставить тех в полицию))
При этом нападени на полицейского карается жёстко
А нападение на общественника обычная хулиганка))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2064
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 26.06.25 - 23:23
...всё правильно сексоты нам сегодня нужны как никак,сам подумываю устроится на эту должность летом клубника,виноград сборка....на зиму приеду всё равно делать нечего возьму телефон да буду ходить снимать злостных нарушителей всёж заработок...и пускай говорят на меня что я....Сексот" - это жаргонное название секретного сотрудника, осведомителя, чаще всего в контексте правоохранительных органов или спецслужб. Синонимы "сексота" включают "стукача", "доносчика", "информатора", а также более нейтральные термины, такие как "осведомитель" и "секретный сотрудник"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 232
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 27.06.25 - 01:28
Я сильно против. Во первых, уже чрезмерно много штрафов выписывается населению, при том что жизнь дорожает быстрее зарплат. Во вторых, это практика напоминает ГДР, где население было задействовано в таких программах доносов. Только вот в ГДР был высокий уровень суицида, а свалить оттуда на Запад хотели многие.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1712
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 27.06.25 - 09:33
Что за гнилой подход у нашего гос-ва. Аж как-то противно от последних новел.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1477
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 27.06.25 - 11:16
Цитата:
Абсолютно согласен с вами.
Не от хорошей жизни люди воруют, убивают, рожи бьют друг другу. В обществе и без того высокий уровень напряженности. Одни рамки, границы и запреты, одни штрафы и поборы. Поясок бы людям ослабили, чтобы люди жили, а не выживали. И тогда и люди добрее будут , и правонарушений меньше. Какое то полицейское государство - то нельзя , это нельзя, тут штраф, тут- заплати.
В таком случае начали бы с себя - штрафы и доносы о коррупции и законспирированных сортирах персонального предназначения. Чем сильнее хотят раскрыть нас - тем сильнее закрываются власти. Разрыв между слоями все больше, отсюда и социальные волнения...
Сабыр:
Что за гнилой подход у нашего гос-ва. Аж как-то противно от последних новел.
Что за гнилой подход у нашего гос-ва. Аж как-то противно от последних новел.
Абсолютно согласен с вами.
Не от хорошей жизни люди воруют, убивают, рожи бьют друг другу. В обществе и без того высокий уровень напряженности. Одни рамки, границы и запреты, одни штрафы и поборы. Поясок бы людям ослабили, чтобы люди жили, а не выживали. И тогда и люди добрее будут , и правонарушений меньше. Какое то полицейское государство - то нельзя , это нельзя, тут штраф, тут- заплати.
В таком случае начали бы с себя - штрафы и доносы о коррупции и законспирированных сортирах персонального предназначения. Чем сильнее хотят раскрыть нас - тем сильнее закрываются власти. Разрыв между слоями все больше, отсюда и социальные волнения...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8131
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 27.06.25 - 13:13
Цитата:
Это - ДЕ ЖА ВЬЮ - то есть советское ДНД- Добровольная Народная Дружина или - ОКОД - Оперативная Комсомольская Общественная Дружина- совместное патрулиование общественных мест только СОВМЕСТНО с сотрудниками органов внутренних дел.
abaika95:
Это ещё что такое?))
Это ещё что такое?))
Это - ДЕ ЖА ВЬЮ - то есть советское ДНД- Добровольная Народная Дружина или - ОКОД - Оперативная Комсомольская Общественная Дружина- совместное патрулиование общественных мест только СОВМЕСТНО с сотрудниками органов внутренних дел.
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