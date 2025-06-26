Отправлено: - 11:16

Сабыр:

Что за гнилой подход у нашего гос-ва. Аж как-то противно от последних новел.

Цитата:Абсолютно согласен с вами.Не от хорошей жизни люди воруют, убивают, рожи бьют друг другу. В обществе и без того высокий уровень напряженности. Одни рамки, границы и запреты, одни штрафы и поборы. Поясок бы людям ослабили, чтобы люди жили, а не выживали. И тогда и люди добрее будут , и правонарушений меньше. Какое то полицейское государство - то нельзя , это нельзя, тут штраф, тут- заплати.В таком случае начали бы с себя - штрафы и доносы о коррупции и законспирированных сортирах персонального предназначения. Чем сильнее хотят раскрыть нас - тем сильнее закрываются власти. Разрыв между слоями все больше, отсюда и социальные волнения...