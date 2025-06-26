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≡ В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52035
В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
Отправлено: 26.06.25 - 21:58
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В мажилисе обсуждают проект Закона "О профилактике правонарушений". Документ, подготовленный МВД РК, предлагает расширить участие граждан в обеспечении общественного порядка. Ключевая новация — введение поощрения для тех, кто фиксирует правонарушения с помощью технических средств.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18262
В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения всем, кто зафиксировал правонарушение
Отправлено: 26.06.25 - 21:58
#1
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2064
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 26.06.25 - 23:23
#2
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...всё правильно сексоты нам сегодня нужны как никак,сам подумываю устроится на эту должность летом клубника,виноград сборка....на зиму приеду всё равно делать нечего возьму телефон да буду ходить снимать злостных нарушителей всёж заработок...и пускай говорят на меня что я....Сексот" - это жаргонное название секретного сотрудника, осведомителя, чаще всего в контексте правоохранительных органов или спецслужб. Синонимы "сексота" включают "стукача", "доносчика", "информатора", а также более нейтральные термины, такие как "осведомитель" и "секретный сотрудник"
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
232
Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...
Отправлено: 27.06.25 - 01:28
#3
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Я сильно против. Во первых, уже чрезмерно много штрафов выписывается населению, при том что жизнь дорожает быстрее зарплат. Во вторых, это практика напоминает ГДР, где население было задействовано в таких программах доносов. Только вот в ГДР был высокий уровень суицида, а свалить оттуда на Запад хотели многие.
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