Re: В Казахстане обсуждают возможность выплаты вознаграждения...

Отправлено: - 23:23

...всё правильно сексоты нам сегодня нужны как никак,сам подумываю устроится на эту должность летом клубника,виноград сборка....на зиму приеду всё равно делать нечего возьму телефон да буду ходить снимать злостных нарушителей всёж заработок...и пускай говорят на меня что я....Сексот" - это жаргонное название секретного сотрудника, осведомителя, чаще всего в контексте правоохранительных органов или спецслужб. Синонимы "сексота" включают "стукача", "доносчика", "информатора", а также более нейтральные термины, такие как "осведомитель" и "секретный сотрудник"