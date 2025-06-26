Отправлено: - 22:12

Эл-починно:

Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер

Эл-починно:

да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить

Эл-починно:

А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом.

maxsaf:

Значит есть транспорт и права

ПолиграфЪ Боярышников:

В магазинах посёлка им не продают водку!

Цитата:А бухать когда и на что?Цитата:Чтобы бабушка не падала Цитата:С каким материалом? С бутылкой?Цитата:Один раз сьездили закупались бухлом и бухаютВедь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба. А эти уже просто в догонку решили обиженных из себя строить Цитата:Для кого-то водка как хлебБерут 6 буханок (бутылок) ставят в морозилку и красота