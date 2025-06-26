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Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52035
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
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Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 20:35
Цитата:
На публичное видео могут и очкагуть, что говорить.
Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был.
maxsaf:
Зачем скрытые?
Зачем скрытые?
На публичное видео могут и очкагуть, что говорить.
Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18262
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 22:07
Ниче не понял если честно
Семья бухала
Приехали соц педагоги и участковый, увезли отца, детей увезли.
И теперь акимат якобы не даёт житья бедной семье в поселке
Чтобы что? Вот акимат сидит и не знает чё придумать как с семьёй одной воевать? Или семья точнее мужик и эта женщина немного сгущают краски? Бабушка ещё в синяках. Соседка сердобольная прибежала
Както все не сходится
Темболее в 2024 уже расстраивали по нему дело значит не первый раз бухают оставив детей самих себе?
Семья бухала
Приехали соц педагоги и участковый, увезли отца, детей увезли.
И теперь акимат якобы не даёт житья бедной семье в поселке
Чтобы что? Вот акимат сидит и не знает чё придумать как с семьёй одной воевать? Или семья точнее мужик и эта женщина немного сгущают краски? Бабушка ещё в синяках. Соседка сердобольная прибежала
Както все не сходится
Темболее в 2024 уже расстраивали по нему дело значит не первый раз бухают оставив детей самих себе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18262
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 22:12
Цитата:
А бухать когда и на что?Цитата:
Чтобы бабушка не падала Цитата:
С каким материалом? С бутылкой?Цитата:
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба. А эти уже просто в догонку решили обиженных из себя строить Цитата:
Для кого-то водка как хлеб
Берут 6 буханок (бутылок) ставят в морозилку и красота
Эл-починно:
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер
А бухать когда и на что?Цитата:
Эл-починно:
да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить
да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить
Чтобы бабушка не падала Цитата:
Эл-починно:
А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом.
А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом.
С каким материалом? С бутылкой?Цитата:
maxsaf:
Значит есть транспорт и права
Значит есть транспорт и права
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба. А эти уже просто в догонку решили обиженных из себя строить Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В магазинах посёлка им не продают водку!
В магазинах посёлка им не продают водку!
Для кого-то водка как хлеб
Берут 6 буханок (бутылок) ставят в морозилку и красота
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:28
Цитата:
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда.
Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда.
Список можно долго продолжать -
Цитата:
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Да и вообще что либо запрещать право имели?
Цитата:
Бабушки они такие. Моей за 80-ть было (земля пухом ещё 1986-ом похоронили), практически не ходила. Только с помощью кого либо. Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 23:44]
abaika95:
А бухать когда и на что?
А бухать когда и на что?
И это наверное самое важное для некоторых, которые по себе походу и судят!
Их не интересует нарушение права частной собственности. Проникнуть на которую они имели право или с разрешения хозяина, или с постановлением суда.
Их не интересует нарушение прав ребёнка. Которых беззаконно изъяли и определили бог знает куда.
Список можно долго продолжать -
Цитата:
abaika95:
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба
Ведь полиция могла запретить продажу ТОЛЬКО АЛКОГОЛЯ этой семье а не хлеба
Откуда инфа? Кто вообще говорил, что то, что полиция, что то запрещала?
Да и вообще что либо запрещать право имели?
Цитата:
abaika95:
Чтобы бабушка не падала
Чтобы бабушка не падала
Бабушки они такие. Моей за 80-ть было (земля пухом ещё 1986-ом похоронили), практически не ходила. Только с помощью кого либо. Естественно синяки и ушибы были. Что теперь всех пересажать? Шутник вы однако.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 23:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28084
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:42
Цитата:
Значит обеспеченные
Цитата:
Не могла. Нету у них таких полномочий
abaika95:
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Один раз сьездили закупались бухлом и бухают
Значит обеспеченные
Цитата:
abaika95:
семье
семье
Не могла. Нету у них таких полномочий
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 22:55
Например детей из семьи просто так в мире тоже не забирают. Сначала проверяются жалобы тез же педагогов, ежели таковые имеются. Потом происходит посещение семью органом опеки и при необходимости сопровождается поддержкой и помощью. И только в исключительных случаях, когда реальна угроза ребёнку - ребёнок изымается. А тут явный беспредел.
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 23:04
Стервятники им там походу жизни не дадут. Толи личная неприязнь, может дом кто то хочет, вариантов много. Но семье желаю удачи и не падать духом. Желаю победы в борьбе с моральными уродами, которые это организовали.
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