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≡ Вакцинация мальчиков от ВПЧ в Казахстане: названы сроки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52035
Вакцинация мальчиков от ВПЧ в Казахстане: названы сроки
Отправлено: 26.06.25 - 22:35
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В кулуарах Сената вице-министра здравоохранения спросили, когда в Казахстане могут начать прививать от вируса папилломы человека не только девочек, но и мальчиков. Тимур Султангазиев рассказал о планах по добровольной вакцинации от ВПЧ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3782
Re: Вакцинация мальчиков от ВПЧ в Казахстане: названы сроки
Отправлено: 26.06.25 - 22:35
#1
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Где Ильяс, где остальные форумные антиваксеры? Почему до сих пор гуаном не изливаются и не пишут о всемирном заговоре?
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