Отправлено: - 19:54

абике:

Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли

Цитата:У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.Так что не надо тут про поддержку.