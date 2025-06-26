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Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52035
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития о займе в размере 46 миллиардов тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 948
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28084
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:42
А международный банк развития под какой процент даёт кредит Казахстану?
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:43]
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:43]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10346
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:54
Цитата:
У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.
Так что не надо тут про поддержку.
абике:
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли
У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.
Так что не надо тут про поддержку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2403
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 20:42
Цитата:
А вы фантазёр...
Где вы такие проценты видели для МСБ в Казахстане?
абике:
под 2% раздать малому и среднему бизнесу
под 2% раздать малому и среднему бизнесу
А вы фантазёр...
Где вы такие проценты видели для МСБ в Казахстане?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 756
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 21:33
чтобы сравнять цифровое неравенство между городом и селом берется огроменный кредит. А по моему, разницу между городом и селом надо не интернетом восполнять. Надо создать на селе условия как в городе, даже еще лучше. Это и газ и вода и дошкольное и школьное образование, медицина. Сельское производство. Тогда селяне не очень то и будут рваться в загазованный город. А одним интернетом сыт не будешь, хотя он свое крепкое слово в наше время имеет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18262
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 21:51
Цитата:
Мда
Главная проблема в том что ООН организовали в 1945 году когда банк и валютный фонд уже год работали))
А на кого же они работали тогда? Правильно на США главного кредитора планеты
Кто читал Перкинса и его книгу Экономический Убийца тот знает что все эти займы ни что иное как мировой ракет
Либо ты берешь у нас взаймы под конский процент, либо на тебя нападет наш сателлит например Пакистану что-то не понравится в твоей политике
Нет? Окей тогда начнут рейтинг занижать тебе во всех сферах, никто не даст тебе кредит или инвестиций а ЦРУ будет подставлять твоих политиков
Будешь дальше выпендриваться у тебя случится революция
Так что возьми кредит под конский процент на какие-нибудь солнечные панели или на ветряки и не выделывайся
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия
За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - основное кредитное учреждение Всемирного банка, специализированное учреждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный одновременно с Международным валютным фондом в 1944 году.
Мда
Главная проблема в том что ООН организовали в 1945 году когда банк и валютный фонд уже год работали))
А на кого же они работали тогда? Правильно на США главного кредитора планеты
Кто читал Перкинса и его книгу Экономический Убийца тот знает что все эти займы ни что иное как мировой ракет
Либо ты берешь у нас взаймы под конский процент, либо на тебя нападет наш сателлит например Пакистану что-то не понравится в твоей политике
Нет? Окей тогда начнут рейтинг занижать тебе во всех сферах, никто не даст тебе кредит или инвестиций а ЦРУ будет подставлять твоих политиков
Будешь дальше выпендриваться у тебя случится революция
Так что возьми кредит под конский процент на какие-нибудь солнечные панели или на ветряки и не выделывайся
Это наша плата, за то что Астана решила что АЭС будет строить Россия
За тишину, мирное небо и спокойствие приходится платить такую цену.
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