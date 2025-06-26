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≡ Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52033
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
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Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4455
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 20:35
#15
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Цитата:
maxsaf:
Зачем скрытые?

На публичное видео могут и очкагуть, что говорить.
Хотя мне больше интересно, кто именно этой продавщице Оксане такое сказал и почему её не допросили. Не удивлюсь, что именно персонаж "Тайна третьей планеты" это и был. :lol: 8-)
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