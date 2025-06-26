Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52033
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 755
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
думается мне, что суд не прав
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 11:41
Цитата:
А почему не было. Не был при исполнении, или был не по форме одет в тот момент?
У меня с собой наручников не было, - парирует Нурмагамбетов. - Они крепятся на поясе, а на видео заметно, что на мне нет этого пояса.
А почему не было. Не был при исполнении, или был не по форме одет в тот момент?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3781
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:43
почему участковый такой толстый? Он точно сдавал все положенные спортивные нормативы?
А Лукичёвым однозначно надо подавать на апелляцию.
[Исправлено: юля елиссева, 26.06.2025 - 13:08]
А Лукичёвым однозначно надо подавать на апелляцию.
[Исправлено: юля елиссева, 26.06.2025 - 13:08]
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:48
Цитата:
А за сколько минут по нормативу надо чашку беша навернуть?
юля елиссева:
Он точно сдавал все положенные спортивные нормативы?
Он точно сдавал все положенные спортивные нормативы?
А за сколько минут по нормативу надо чашку беша навернуть?
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:51
Цитата:
Такое случается часто. Подают апелляцию, и выигрывают.
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 12:52]
рихард:
думается мне, что суд не прав
думается мне, что суд не прав
Такое случается часто. Подают апелляцию, и выигрывают.
[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 12:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3781
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 12:10
Цитата:
так беш не чашками наворачивают, а сразу целым табаком.
maxsaf:
надо чашку беша навернуть
надо чашку беша навернуть
так беш не чашками наворачивают, а сразу целым табаком.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1440
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:32
Решили семью сгнобить,значит и дальше будут это делать. Каждый норовит свою власть показать. Помочь семье это конечно сложнее, чем втоптать в землю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2246
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:57
-Где у нас прокурор? -В 6-й палате, где раньше Наполеон был. -Идите, идите. -Мы Вас вылечим. Алкоголики - это наш профиль.
Люди, защита детей от алкоголиков должна вестись ..особенно где присутствует отчим.
Люди, защита детей от алкоголиков должна вестись ..особенно где присутствует отчим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2246
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:59
Цитата:
В магазинах посёлка им не продают водку!
Дантист:
Решили семью сгнобить,значит и дальше будут это делать. Каждый норовит свою власть показать.
Решили семью сгнобить,значит и дальше будут это делать. Каждый норовит свою власть показать.
В магазинах посёлка им не продают водку!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1440
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 16:56
Насчёт водки,думаю подловить можно кого угодно, зайти в дом, например в день, рождения и ласты заворачивай. Не похожи эти люди на опустившихся алкоголиков,а детям мама с папой дороже любого участкового.
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 18:50
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
Весь процес с нарушениями у ущемлением прав и свобод человека, начиная от частной собственности, заканчивая ограничением свободы. Детей украли, можно сказать. Террористы какие то, а в итоге челу ещё и штраф?
За что именно, он что нарушил? Какие именно обвинения в его адрес? А семью на учёт за что? Бардак полный. Участковый мне один персонаж напоминает из мультфильма - "Тайна третьей планеты"
Весь процес с нарушениями у ущемлением прав и свобод человека, начиная от частной собственности, заканчивая ограничением свободы. Детей украли, можно сказать. Террористы какие то, а в итоге челу ещё и штраф?
За что именно, он что нарушил? Какие именно обвинения в его адрес? А семью на учёт за что? Бардак полный. Участковый мне один персонаж напоминает из мультфильма - "Тайна третьей планеты"
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 19:34
Цитата:
Цитата:
И как тогда они по вашему бухают? Едут в соседний населенный пункт? Значит есть транспорт и права. Не похоже это на неблагополучных.
ПолиграфЪ Боярышников:
Люди, защита детей от алкоголиков должна вестись ..особенно где присутствует отчим.
Люди, защита детей от алкоголиков должна вестись ..особенно где присутствует отчим.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В магазинах посёлка им не продают водку!
В магазинах посёлка им не продают водку!
И как тогда они по вашему бухают? Едут в соседний населенный пункт? Значит есть транспорт и права. Не похоже это на неблагополучных.
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 19:56
//- 25 мая, то есть уже после случившегося, я захожу в наш сельский магазин за продуктами, за хлебом. За прилавком продавщица Оксана: «Не обижайся, но мне акимат запретил вам продавать даже продукты».//
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер, да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить. А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом. Пусть потом эти наглые педагоги с участковыми и продавцами - отдуваются.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 20:58]
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер, да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить. А потом (хоть и не законно), но в прессу с материалом. Пусть потом эти наглые педагоги с участковыми и продавцами - отдуваются.
[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 20:58]
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 20:32
Цитата:
Зачем скрытые? Да и вообще, у каждого телефон, у детей телефоны, сказать пусть все записывают
Эл-починно:
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер, да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить. А потом (хоть и не законно)
Если это так, то лучше не пожалеть деньги и купить пару скрытых камер, да и в доме и во дворе, на всякий случай - не помешает установить. А потом (хоть и не законно)
Зачем скрытые? Да и вообще, у каждого телефон, у детей телефоны, сказать пусть все записывают
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать