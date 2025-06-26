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≡ Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52033
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
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Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития о займе в размере 46 миллиардов тенге.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
948
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:38
#1
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Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28083
Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал соглашение
Отправлено: 26.06.25 - 19:42
#2
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А международный банк развития под какой процент даёт кредит Казахстану?

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 20:43]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10346
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 19:54
#3
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Цитата:
абике:
Из задач, необходимых, тут самое главное: взять кредит, чтобы его под 2% раздать малому и среднему бизнесу, которые постоянно "стонут", что им совсем плохо из-за налогов и НДС, хотя цены для покупателя подняли

У меня магазин в котором я продаю продукты питания и другие товары повседневного спроса,работаю с 2004 года за это время государство не дало мне ни одного тенге,зато я заплатил кучу штрафов и налогов.
Так что не надо тут про поддержку.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2403
Re: Казахстан займет 46 миллиардов: Сенат ратифицировал...
Отправлено: 26.06.25 - 20:42
#4
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Цитата:
абике:
под 2% раздать малому и среднему бизнесу

А вы фантазёр... :-)
Где вы такие проценты видели для МСБ в Казахстане?
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