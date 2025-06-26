Отправлено: - 18:42

Начальник:

это еще с прошло года идет а они только приняли что ли

[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 19:43]

Цитата:С прошлого года что то не так приняли или пошло не туда как нужно.Иначе не отлавливали бы парней у проходных заводов или после экзаменов у колледжей. А как в статье и написано - оповещали бы изначально.