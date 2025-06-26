НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За навязчивую "любовь" в Казахстане будет грозить арест
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52032
За навязчивую "любовь" в Казахстане будет грозить арест
Отправлено: 26.06.25 - 15:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Сакен Арубаев задал вопрос заместителю генпрокурора Асету Чиндалиеву о целесообразности введения отдельной статьи за сталкинг в Уголовном кодексе. Чиндалиев подтвердил, что в Казахстане действительно планируют ввести статью за это.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1474
Re: За навязчивую "любовь" в Казахстане будет грозить...
Отправлено: 26.06.25 - 15:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть за навязчивое преследование, вызывающее у другого человека чувство страха, тревожности или дискомфорта.

Ежедневные, неоднократные рассылки от 112 я бы тоже приравнял к преследованию, вызывающему дискомфорт. Уже несколько лет, каждый день писать - это уже ни в какие ворота. О том, что летом бывает жарко, а зимой - холодно, мы и без рассылок прекрасно знаем.
Плюс сюда бы добавить звонки от казахтелекома, отбасы-банка, и прочих активистов. И это не шутка
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45268
Re: За навязчивую "любовь" в Казахстане будет грозить...
Отправлено: 26.06.25 - 17:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно пойти дальше, поставить людишкам датчики в одно интимное место и следить за Стояком того или иного органа, дабы технологии для этого уже есть
Ну и автоматически высчитывать деньги, если Стояк произошел в общественном месте и не важно ты одет в ватник или в панталоны и на кого встало, ведь получается ты его или точнее сперва Он, этот орган, преследует.,
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28080
За навязчивую "любовь" в Казахстане будет грозить арест
Отправлено: 26.06.25 - 18:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
следить за Стояком

Ты как всегда, в своем репертуаре, как будто озабоченный. За твоим стояком будет следить лично аким, смотреть, сколько лишних батарей в стояк себе врезал, половую проверку тебе устроит, вдруг у тебя через теплый пол большие теплопотери. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS