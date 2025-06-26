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Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
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