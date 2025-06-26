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≡ Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52032
Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
Отправлено: 26.06.25 - 16:10
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Также срочников, обучающихся на гранте в вузе, освободят от отработки. Депутаты сената одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций между центральными госорганами.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1709
Re: Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый...
Отправлено: 26.06.25 - 16:10
#1
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Как понять "один раз на каждый уровень образования"??
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1664
Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
Отправлено: 26.06.25 - 17:27
#2
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...То есть один раз при получении среднего специального образования. Если потенциальный призывник захочет еще раз отучиться в техникуме уже на другую специальность отсрочка предоставляться не будет.
И еще один раз при получении "верхнего" образования. Суть та же, на второе верхнее отсрочка не дается.
Я думаю это имелось ввиду
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1474
Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
Отправлено: 26.06.25 - 17:52
#3
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Чертовы бюрократы. Неужели нельзя написать по-человечески? Почему каждый закон, приказ, постановление пишут такими формулировками, что нужны дешифратор и разъяснения? Если закон затрагивает простого человека, может и писать надо попроще? Не все имеют юридическую подготовку. Словоблудие - это наше всё.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
125
Re: Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый...
Отправлено: 26.06.25 - 18:08
#4
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да если обучается в колледже то имеет отсрочку, если после окончания опять поступает в колледж на другую специальность то право отсрочки теряет а если после колледжа поступает в ВУЗ на бакалавриат то есть право отсрочки и если после бакалавриата поступает в магистратуру то право отсрочки остается но если после бакалавриата опять на бакалавриат или после магистратуры опять на магистратуру то право отсрочки теряет.
это еще с прошло года идет а они только приняли что ли
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4451
Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки
Отправлено: 26.06.25 - 18:42
#5
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Цитата:
Начальник:
это еще с прошло года идет а они только приняли что ли


С прошлого года что то не так приняли или пошло не туда как нужно.
Иначе не отлавливали бы парней у проходных заводов или после экзаменов у колледжей. А как в статье и написано - оповещали бы изначально. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.06.2025 - 19:43]
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