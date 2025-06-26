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Зачем Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит его из других стран, объяснили в Минсельхозе
Зачем Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит его из других стран, объяснили в Минсельхозе
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