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≡ Зачем Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит его из других стран, объяснили в Минсельхозе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52032
Зачем Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит его из других стран, объяснили в Минсельхозе
Отправлено: 26.06.25 - 17:23
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Почему Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит этот продукт из других стран, пояснил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. На брифинге в СЦК он сказал, что картофель импортируют в межсезонье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45268
Re: Зачем Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом...
Отправлено: 26.06.25 - 17:23
#1
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Дачный в Рудном брал вчера 550
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