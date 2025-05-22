Форумная эклектика

Отправлено: - 14:49

Недавно отмечал, процитирую отрывок: 28.04.2025 года, сдал анализ крови на определение витаминов и микроэлементов. Обнаружены дефицит железа - 6 (норма 12,5 - 32,2) и 25-ОН витамин Д - 12,4 (30-100). Опять же никогда ранее не сдавал такие анализы, оказывается, с учётом возраста нужно, хотя бы один раз в год сдавать.



Ниже в видео интересная информация, в виде ликбеза, а не для практического применения от Брюса Холлиса - академического исследователя из Медицинского университета Южной Каролины США, который внес огромный вклад в исследования по темам: Витамин D, неврология и медицина. Автор имеет хиндекс 104, соавтор 333 публикаций. Обычно такой h-индекс характерен для ведущих мировых исследователей, особенно если речь идёт о клинической медицине, онкологии, кардиологии и других активно развивающихся медицинских дисциплинах.



Для сравнения: h-индекс 20–40 считается высоким для успешного профессора. h-индекс 50–70 — это уровень ведущих учёных в своей области. h-индекс 100+ — исключительный уровень, встречается редко.





