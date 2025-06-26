Отсрочку от армии будут предоставлять один раз на каждый уровень образования – сенат одобрил поправки

Отправлено: - 17:27

...То есть один раз при получении среднего специального образования. Если потенциальный призывник захочет еще раз отучиться в техникуме уже на другую специальность отсрочка предоставляться не будет.

И еще один раз при получении "верхнего" образования. Суть та же, на второе верхнее отсрочка не дается.

Я думаю это имелось ввиду