Отправлено: - 15:32

То есть за навязчивое преследование, вызывающее у другого человека чувство страха, тревожности или дискомфорта.

Цитата:Ежедневные, неоднократные рассылки от 112 я бы тоже приравнял к преследованию, вызывающему дискомфорт. Уже несколько лет, каждый день писать - это уже ни в какие ворота. О том, что летом бывает жарко, а зимой - холодно, мы и без рассылок прекрасно знаем.Плюс сюда бы добавить звонки от казахтелекома, отбасы-банка, и прочих активистов. И это не шутка