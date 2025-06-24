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"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52030
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 24.06.25 - 16:32
- Завтра СМИ напишут, что повторно вскрывают асфальт... Кто плохой? Точно не Плотников и Аужанов! Аким, потому что не видит, не смотрит, не понимает, что делает. Это будет обсуждаться, - посетовал Марат Жундубаев.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 28
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 16:32
Так и не ответили на совещании ни аким, ни КТЭК когда будут делать то этот порыв на Баймагамбетова? С 12 мая сидим без горячей воды, пока они там решают вскрывать или не вскрывать! Задолбали если честно уже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 947
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 16:55
Правильно! Вот с этого надо каждую планерку открывать и наказывать каждого исполнителя по Трудовому Кодексу и возмещать ущерб из их личного кармана за укладку нового асфальта! По другому чиновники не понимают! Меняйте не только трубы, но и чиновников бестолковых тоже! Сейчас в стране много спецов, которые могут носить папку и поэтому естественный отбор среди них никто не запрещал! Просто никакой жалости, вот тогда постоянный контроль заставит многих чиновников либо уволится либо работать на качество, не нанося ущерб казне гос-ва, которую постоянно либо воруют, либо бесплатно раздают на любой стон!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1473
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 24.06.25 - 18:13
Кажется, еще немного, и до властей допрет, что согласовывать все нужно... Браво!
Год 2024, на тарана очень долго не было разметки. Только ее нанесли -начали снимать асфальт для устранения колейности. Нецелевое расходование бюджетных средств. Хоть пальчиком кому погрозил наш градоначальник? Нет.
А не помешало бы
А за изуродованную улицу Гоголя (от Абая и до Чехова) кто в ответе? Трубы поменяли, асфальт ушатали весь, а восстанавливать то кто будет? И когда?
Год 2024, на тарана очень долго не было разметки. Только ее нанесли -начали снимать асфальт для устранения колейности. Нецелевое расходование бюджетных средств. Хоть пальчиком кому погрозил наш градоначальник? Нет.
А не помешало бы
А за изуродованную улицу Гоголя (от Абая и до Чехова) кто в ответе? Трубы поменяли, асфальт ушатали весь, а восстанавливать то кто будет? И когда?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8129
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 25.06.25 - 07:39
Цитата://Надо справедливо вас наказать.//
Справедливо это как: - выставить их фамилии (инженера и директора) на чатах в этих домах, на городской доске Позора, и самое главное: - все повторные работы и стоимость нового асфальта за счёт БЕСТОЛКОВЫХ гл. инженера и директора- вот это СПРАВЕДЛИВО, а не за счёт тех же жильцов-налогоплательщиков.
Или справеливо по жундубевски: - выговор и пальчиком погрозить, без учёта мат.затрат ????
Справедливо это как: - выставить их фамилии (инженера и директора) на чатах в этих домах, на городской доске Позора, и самое главное: - все повторные работы и стоимость нового асфальта за счёт БЕСТОЛКОВЫХ гл. инженера и директора- вот это СПРАВЕДЛИВО, а не за счёт тех же жильцов-налогоплательщиков.
Или справеливо по жундубевски: - выговор и пальчиком погрозить, без учёта мат.затрат ????
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1708
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 25.06.25 - 09:32
Цитата:
Глупо это,этот бывший аким Аужанов,ладно,по любому найдёт себе очередное теплое местечко,а Плотников уволится и кто будет вместо него работать? Вы об этом думаете? Или тоже, ничего не понимающий в этой отрасли, акимчик какой-нибудь на его место сядет? Людей нет шарящих! И Плотников далеко не самый худший вариант!
ACROS:
выставить их фамилии
выставить их фамилии
Глупо это,этот бывший аким Аужанов,ладно,по любому найдёт себе очередное теплое местечко,а Плотников уволится и кто будет вместо него работать? Вы об этом думаете? Или тоже, ничего не понимающий в этой отрасли, акимчик какой-нибудь на его место сядет? Людей нет шарящих! И Плотников далеко не самый худший вариант!
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 88
Re: "Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без...
Отправлено: 25.06.25 - 12:23
Как стыдно, директор ходит с главным инженером. Или он был в курсе, что аким будет ругаться. А по сути должен был аким спросить, можно стелить или нет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45266
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 25.06.25 - 18:35
По моему аким просто сам лажанулся и спер на них свою вину.
Это как с тем домом 19 этажкой..
Это как с тем домом 19 этажкой..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8129
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 26.06.25 - 15:26
Цитата:
Таких " не самый худший вариант" - сплошь и рядом- чего их жалеть то ? Палку кинь- попадёшь в "не самый" худший".
Сегодня - ущерб на несколько лямов, завтра-послезатра на несколько ярдов ваших же денег и так далее продолжая работать кося под ваше - "не самый худший" и токаевское "некому работать" и " без злого умысла".
Сабыр:
Плотников далеко не самый худший вариант!
Плотников далеко не самый худший вариант!
Таких " не самый худший вариант" - сплошь и рядом- чего их жалеть то ? Палку кинь- попадёшь в "не самый" худший".
Сегодня - ущерб на несколько лямов, завтра-послезатра на несколько ярдов ваших же денег и так далее продолжая работать кося под ваше - "не самый худший" и токаевское "некому работать" и " без злого умысла".
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1473
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 26.06.25 - 15:36
Цитата:
А этом принцип их работы - "пришел-наЖуевертил- ушел".
Вот если бы за нецелевое расходование средств или за плохо выполненные работы следовало наказание (даже после увольнения) - вот тогда бы все было хорошо.
А то привыкли - как в кормушке- прилетел, набил утробу с карманами, и улетел по собственному. Потом пришел новый начальник - и все по кругу. А прижали бы (хотя бы показательно) - вот тогда бы и ответственность была, и за результатами следили бы. Боялись бы кары и возмездия "в случае чего". А так что, аким пальцем потряс в воздухе, и нормалды.
ACROS:
Сегодня - ущерб на несколько лямов, завтра-послезатра на несколько ярдов
Сегодня - ущерб на несколько лямов, завтра-послезатра на несколько ярдов
А этом принцип их работы - "пришел-наЖуевертил- ушел".
Вот если бы за нецелевое расходование средств или за плохо выполненные работы следовало наказание (даже после увольнения) - вот тогда бы все было хорошо.
А то привыкли - как в кормушке- прилетел, набил утробу с карманами, и улетел по собственному. Потом пришел новый начальник - и все по кругу. А прижали бы (хотя бы показательно) - вот тогда бы и ответственность была, и за результатами следили бы. Боялись бы кары и возмездия "в случае чего". А так что, аким пальцем потряс в воздухе, и нормалды.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1708
"Вскрывают асфальт повторно, а 10 домов сидят без воды" - Аким Костаная обвинил руководство КТЭК в головотяпстве
Отправлено: 26.06.25 - 15:42
Цитата:
Не соглашусь. Теплоэнергетика так не работает.
ACROS:
Палку кинь- попадёшь
Палку кинь- попадёшь
Не соглашусь. Теплоэнергетика так не работает.
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