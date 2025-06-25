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≡ За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52030
За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской областной больницы
Отправлено: 25.06.25 - 13:16
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Исполняющего обязанности руководителя областной больницы Аскара Махмутова задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде на пр. Кобланды батыра в ночь 22 июня. Его дело рассмотрели в суде в тот же день.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
478
Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...
Отправлено: 26.06.25 - 14:10
#15
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Он себя не контролирует, не контролирует свои желания, это факт, подтвержденный приговором суда, (арест 15 суток) как он коллектив будет контролировать?! Там одни медсестры чего стоят, деньги огромные, оборудование, да что угодно, не акиматом же задрыпанным руководит? Целая областная, много профильная больница
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