Re: За пьяное вождение арестовали и. о. главврача Костанайской...

Отправлено: - 14:10

Он себя не контролирует, не контролирует свои желания, это факт, подтвержденный приговором суда, (арест 15 суток) как он коллектив будет контролировать?! Там одни медсестры чего стоят, деньги огромные, оборудование, да что угодно, не акиматом же задрыпанным руководит? Целая областная, много профильная больница