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≡ Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52029
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
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Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
755
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 11:06
#1
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думается мне, что суд не прав
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28077
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 11:41
#2
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Цитата:
У меня с собой наручников не было, - парирует Нурмагамбетов. - Они крепятся на поясе, а на видео заметно, что на мне нет этого пояса.

А почему не было. Не был при исполнении, или был не по форме одет в тот момент?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3781
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:43
#3
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почему участковый такой толстый? Он точно сдавал все положенные спортивные нормативы?
А Лукичёвым однозначно надо подавать на апелляцию.

[Исправлено: юля елиссева, 26.06.2025 - 13:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28077
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:48
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Он точно сдавал все положенные спортивные нормативы?

А за сколько минут по нормативу надо чашку беша навернуть? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28077
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 11:51
#5
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Цитата:
рихард:
думается мне, что суд не прав

Такое случается часто. Подают апелляцию, и выигрывают.

[Исправлено: maxsaf, 26.06.2025 - 12:52]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3781
Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три слушания по делу об изъятии детей у семьи Лукичёвых
Отправлено: 26.06.25 - 12:10
#6
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Цитата:
maxsaf:
надо чашку беша навернуть

так беш не чашками наворачивают, а сразу целым табаком.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1439
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:32
#7
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Решили семью сгнобить,значит и дальше будут это делать. Каждый норовит свою власть показать. Помочь семье это конечно сложнее, чем втоптать в землю.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2246
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:57
#8
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-Где у нас прокурор? -В 6-й палате, где раньше Наполеон был. -Идите, идите. -Мы Вас вылечим. Алкоголики - это наш профиль.
Люди, защита детей от алкоголиков должна вестись ..особенно где присутствует отчим.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2246
Re: Так были ли наручники и травля? - В Тобыле прошли еще три...
Отправлено: 26.06.25 - 12:59
#9
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Цитата:
Дантист:
Решили семью сгнобить,значит и дальше будут это делать. Каждый норовит свою власть показать.

В магазинах посёлка им не продают водку!
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