Отправлено: - 11:46

111:

Поэтому ты как украинец согласен с Путиным, чтобы он уничтожил Украину и твой народ?

Цитата:Во-первых, мое согласие там никому не требуется. Во-вторых, мое несогласие с чем либо ни на что не влияет. Если ищешь виновных - копайся в первопричинах конфликта, я не при делах.